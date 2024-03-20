老翁接受插喉手術後離世　專家證人稱導管插動脈無阻供血 (16:09)

事主馮浩基（終年71歲）於2020年5月21日因胃部不適入住明愛醫院，兩日後接受插喉手術。醫生原在事主靜脈插入導管，卻插穿動脈。事主一日後移除疑錯置的導管，當晚不治。

死因庭傳召兩名專家證人作供，包括港大醫學院瑪麗醫院腸胃及肝科主任袁孟峰，與威爾斯親王醫院深切治療部副教授黃維達。袁孟峰稱，涉事醫生在事主靜脈插入導管，目的是監察體內水份，而靜脈與動脈位置接近，一旦導管在動脈脫落，或致嚴重出血，當務之急是拔除該導管。

袁孟峰表示，事主其後進行移除導管手術，在手術過程輸入12包血漿，最大問題是醫生「畀太多血清」，同時沒有處方「去水丸」，減低肺水腫情况；一般做法是輸入2至4包血，而非短時間給予12包血。袁認為，事主直接死因是在手術大量輸血，導致肺積水和體液過量，循環系統失效。

黃維達則稱，涉事醫生向靜脈插導管時插穿動脈，情况屬已知併發症，無論醫生經驗是否足夠，都有機會發生此事。黃提到，事主動脈被導管刺穿，唯一不良影響是要做移除導管手術。

對於事主在移除導管手術是否輸血過多，黃維達表示，事主本身患肝衰竭，凝血功能較差，「醫學上well-known（眾所週知），好難證明畀幾多包血足夠、畀幾多係過多」。黃認同解剖報告所指，事主死於「亞大片細胞壞死連帶肝臟衰竭」，而不是輸血過多導致循環系統失效。