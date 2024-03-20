23條立法｜特區政府譴責西方反華政客、媒體、通緝犯抹黑詆譭　鄧炳強斥卡梅倫言論失實無理 (15:20)

政府發言人指，一些美西方國家、反華組織、反華政客、外國媒體、「走佬」外國的通緝犯等在立法後繼續作出抹黑詆譭、極為誤導和錯誤的言論，全然漠視特區立法的憲制責任和實際需要，以及法例訂立後，對經濟發展和人權保障所帶來的正面效果，又指他們刻意無視23條法案對人權的尊重和保障，對條例橫加批評，其專橫跋扈表露無遺，充分暴露其唯恐香港不亂的險惡用心。發言人又說，反華分子對美國、英國、加拿大等地的維護國家安全法律視而不見，屬典型的政治霸權和虛偽的雙重標準。

保安局長鄧炳強則反駁英國外相卡梅倫有關倉促立法的說法，表示強烈不滿和堅決反對，斥卡梅倫一而再針對《條例》作出失實和無理言論，純屬政治抹黑，是卑劣的政治技倆，稱審議過程認真謹慎，經法案委員會近50小時詳細討論，並非卡梅倫聲稱的匆忙通過。

他強調，《中英聯合聲明》的核心要義是中國恢復對香港行使主權，沒有賦予英方干預回歸後香港事務的權利，認為英方對回歸後的香港無主權、無治權和無監督權，促英國應立即停止干預屬於中國內政的香港事務。他指，表示反對的都是境外勢力，形容他們「想闖入我們家園、侵害掠奪」，認為必須撕破這些境外勢力的假面具，讓香港市民看清他們的真面目。