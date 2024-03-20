入境事務主任以望遠鏡偷拍鄰居裸照　判囚6個月 (15:16)

37歲時任入境事務主任涉於港島半山住宅，以望遠鏡偷拍附近單位的獨居女子裸照，事後解釋只是八卦貪玩。被告早前於東區裁判法院裁定一項窺淫及兩項發布源自窺淫的影像罪成，今(20日)被判囚6個月。裁判官何慧嫻判刑時指，本案性質嚴重，被告暗中偷拍嚴重侵犯事主私隱，事後更將事主相片放在網上發布，不顧事主的權利和尊嚴，令對方難受。
控方案情指，被告唐嘉麒涉2021年10月在半山輝煌臺寓所，拍攝鄰居X穿吊帶睡衣和出浴後赤裸等照片，其後在一個俄羅斯網站和Telegram群組「中西區瘋狂群」上傳照片。
辯方進一步求情時指，被告反思後明白其行為不尊重事主，於求情信中向事主道歉；另被告曾為執法者現淪為階下囚，已是極大教訓。辯方亦呈上入境處文件，指被告平工作認真盡責。
就被告在審訊時曾指與事主單位距離近，非暗中拍攝事主，何官反駁，被告將責任推卸到事主身上，認為正因香港人口稠密，「樓望樓」，法庭更要傳達身處私人空間不應被偷拍的信息。
何官判刑時表示，任何人在其私人空問內應得到保障，不應在不知情下被拍攝，亦不能因拍攝者的個人喜好等自私理由，而將相片發布任人觀看。就被告面對的3罪，裁判官各以3個月為量刑起點，部分刑期執行，又考慮到被告的品格和過往工作對香港有貢獻，酌情減刑1個月，最終判處6個月監禁。