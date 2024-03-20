入境事務主任以望遠鏡偷拍鄰居裸照　判囚6個月 (15:16)

控方案情指，被告唐嘉麒涉2021年10月在半山輝煌臺寓所，拍攝鄰居X穿吊帶睡衣和出浴後赤裸等照片，其後在一個俄羅斯網站和Telegram群組「中西區瘋狂群」上傳照片。

辯方進一步求情時指，被告反思後明白其行為不尊重事主，於求情信中向事主道歉；另被告曾為執法者現淪為階下囚，已是極大教訓。辯方亦呈上入境處文件，指被告平工作認真盡責。

就被告在審訊時曾指與事主單位距離近，非暗中拍攝事主，何官反駁，被告將責任推卸到事主身上，認為正因香港人口稠密，「樓望樓」，法庭更要傳達身處私人空間不應被偷拍的信息。

何官判刑時表示，任何人在其私人空問內應得到保障，不應在不知情下被拍攝，亦不能因拍攝者的個人喜好等自私理由，而將相片發布任人觀看。就被告面對的3罪，裁判官各以3個月為量刑起點，部分刑期執行，又考慮到被告的品格和過往工作對香港有貢獻，酌情減刑1個月，最終判處6個月監禁。