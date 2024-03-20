23/24年度兩元乘車計劃經常開支40.5億　孫玉菡：考慮不同方案控制開支效益 (15:24)

《財政預算案》稱今年內完成檢討「2元乘車優惠」。勞工及福利局長孫玉菡書面回覆議員質詢時指，23/24年度優惠計劃的經常開支修訂預算約為40.5億元，即較22/23年度多逾9億；24/25年度預算開支會進一步增至60.1億元。對於立法會議員陳紹雄關注，政府會否考慮就優惠設每月上限，孫玉菡指，會在檢討中考慮不同方案對控制開支增長的效益，以及有關方案是否實際可行等因素。

兩元乘車優惠於2022年2月底起擴展至涵蓋60至64歲市民，22/23年度的計劃開支較21/22年度增逾1.2倍，達30.79億；23/24年度預算開支再增加約31%，達40.5億元。截至今年2月底的2023/24年度，政府已向公共交通營辦商發還約36.51億，其中向專營巴士營辦商發還款項最多、約14.12億，港鐵則獲發還約13.98億。