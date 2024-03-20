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警長涉私吞25公斤冰毒囚23年10個月　同案女被告囚16年半 (14:52)

警署警長涉嫌於西九龍反黑組檢獲300公斤冰毒後，私吞當中約25公斤冰毒，他和無業女子早前承認串謀販毒罪，今早（20日）於高院判刑。案情提及，男警長事前結織因毒品案被捕的女被告，對方向他提供毒品情報，女被告求情透露來自破碎家庭和渴望被愛，她當時戀上警長並相信對方會跟她組織家庭，才愚蠢犯案。法官張慧玲考慮兩人認罪及其他因素，判男被告入獄23年10個月，女被告則判囚16年6個月。

女被告為王若男（現32歲），男被告為許思漢（現45歲）。法官引述辯方求情指，許於1996年加入警隊，2018年升為警署警長，獲嘉許信表揚他打擊罪案；他事後感到懊悔，明白本案嚴重違反誠信，令警隊蒙羞，修讀神學並做義工製作心意卡。求情透露，王年幼遭父母遺棄，生母其後找回及向她介紹毒品。王曾干犯販毒和煽惑妨礙司法公正等6罪案底，被判囚及入戒毒所；她目前育有一名7歲女兒。

案情指，於2020年5月6日晚上，警方在尖沙嘴帝苑酒店一房間的夾萬搜出152克冰毒，王當時獨留在房。警方蒐證期間，許用匙卡開門，他攜帶內含2公斤冰毒的兩包茶製品及約10萬元入房，冰毒屬於一周前西九龍反黑組檢獲的毒品。許亦持有一個用作警方行動的單位，屋內再遭搜出逾22公斤同批冰毒。

根據錄影會面，王稱，酒店夾萬由戒毒所認識的友人使用，她不願談及許，亦不知道為何許在酒店出現。許則表示，王不喜歡喝茶遂給上述茶製品予他，事前王受情緒和財政困擾，許曾到酒店與她見面，他之後發現拿錯王的身分證而折返。

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