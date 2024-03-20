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警方消防地政聯合打擊工廈違法活動　執法逾年搗無牌賭檔酒吧等拘248人 (13:09)

屯門警區聯同消防處及地政處打擊工業大廈非法活動，去年1月至今年3月內搗破7個非法賭博場所、14個無牌酒吧和3個毒窟，涉及19個單位及7幢大廈，共拘捕248人。消防處及地政處亦分別發現有處所違規，消防處共發出3張消除火警危險通知書及3封警告信；地政處則發出16封警告信。

屯門警區反三合會行動組第二隊高級督察鍾藝滔表示，工業區內非法場所的位置隱蔽，不法分子非常警覺，警方於去年11月至今年1月展開名為「鐵血」的執法行動，探員喬裝成顧客蒐集情報。他稱，行動中共248人被捕，包括146名本地男子、95名本地女子、1名泰國籍男子和6名泰國籍女子，年齡介乎14至76歲。警方共檢走4309支酒精飲品、10張電動麻雀枱、2張撲克枱、17副麻雀、2萬港元現金、2.7萬港元籌碼，以及用於經營無牌酒吧和賭檔的相關物品。另外，警方亦搜獲可卡因、K仔、冰毒、大麻花以及大麻糖等毒品，市值超過1.8萬。

屯門消防局署理助理消防區長陳建鋒表示，處方聯同屯門警區共巡查5幢工業大廈，發現大廈逃生途徑有雜物阻塞、有消防裝置被雜物遮擋或不在有效操作狀態。消防處已發出3張消除火警危險通知書及3封警告信。他提醒，要保持逃生途徑暢通及消防裝置有效，每12個月由註冊承辦商檢查該消防裝置或設備至少一次，確保安全。

屯門地政處地政主任劉泓熙表示，處方在接獲警方轉介後會向違規、非用作工業用途的單位發出警告信，要求在限期內更正，否則會被釘契，截止今年2月底共發出16封警告信，其中一封被釘契。

屯門警區助理指揮官（刑事）署理警司沈灝旻表示，工業大廈主要用於貨物存儲或工業用途，且有機會儲存危險品，如被用作經營酒吧等場所會極為危險。他稱，今次的「團結守望計劃」（Project TeaM Watch）除了執法行動外，亦與超過10間物業管理公司代表、50名保安員以及業主立案法團等持分者溝通合作，在去年4月20日在仁愛堂社區中心舉行計劃啟動禮，以聯繫各界。

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