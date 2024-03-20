醫衛局指未見私煙猖獗　檢獲私煙量增反映海關加強執法 (12:39)

李夏茵稱，控煙辦、海關、警方和房署合作巡查各個公共屋邨，由2021年至今共檢控12名違例派發「點心紙」人士。吳傑莊質疑，3年內檢控12人只屬「冰山一角」；自由黨邵家輝亦指，海關在2019年只檢獲價值約5億元的私煙，2023年檢獲的私煙價值卻增至約22億元，再加上控煙辦檢控派「點心紙」者不多，質疑當局是否工作失敗。李夏茵回應指，執法上確有困難，舉例指若市民僅持有宣傳單張而非派發已不屬違法，又指當局每月移除約50個販賣煙草產品的網址，惟無法處理海外網址。她稱，海關近年所檢獲私煙價值增加，是因為加強打擊海上走私煙，重申未有數據證明有大量私煙流入香港。

民建聯陳永光另建議增設舉報獎勵機制，鼓勵市民舉報白牌煙，她指當局會考慮提議。