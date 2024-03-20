訪港內地過夜旅客人數減佔比增　文體旅局：盛事及深度遊受內地客歡迎 (13:07)

根據旅發局2023年訪港旅客分析報告，去年有2680萬訪港內地旅客，當中1240萬內地旅客屬過夜客，較2018年的1990萬過夜內地旅客跌四成。不過，政府指，內地過夜旅客佔比由2018年的39%增至去年的46%。

議員邱達根關注內地春節黃金周期間訪港內地旅客的情况，期望當局深入研究，並按結果重新制訂適切的旅遊措施。楊潤雄回應指，旅發局就今年內地春節假期間內地旅客的訪港情况作一系列分析，發現最多內地旅客乘搭高鐵，多場盛事亦有助吸引他們來港，另外文化藝術和城市漫步等主題深度遊亦受歡迎。

楊潤雄又說，政府及旅發局會繼續因應不同季節、節慶及盛事活動而揉合中西藝術、流行文化、美酒佳餚、郊外遊蹤、動感體育等元素，推廣主題式旅遊的新體驗，並配合旅遊的新趨勢，宣傳沉浸式深度遊，迎合不同旅客群組的興趣，並鼓勵業界推出更多不同組合的旅遊產品。

他亦表示，旅發局會在適當的時間，透過不同平台針對指定客群發送度身訂造的內容，包括每逢周末前夕，在精選內地媒體推送香港旅遊攻略，亦會每周邀請內地知名博主來港，分享親身體驗。