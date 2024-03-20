黎智英案｜李宇軒指「重光團隊」為爭民主而成立　部分會員同意制裁 (17:07)

《明報》文字直播審訊情况。

【16:27】休庭。

【16:02】控方展示李宇軒、陳梓華及Mark Simon三人在2019年9月29日的WhatsApp對話截圖紀錄，Mark Simon傳信息指時任美國參議員斯科特（Rick Scott）正在香港，問兩人會否空閒。李認為，他被邀請與斯科特見面是因為當時他已舉辦各國登報活動，又出席人權會議，「international嘅呢條線（國際線）有做過嘢，所以說想我去見Rick Scott。」

李續指，當日他與一名叫「Cath」的前線女成員一同與斯科特見面，目的是想美國協助解決香港的情况，惟兩人「都講唔出想做啲咩」，故由Cath描述她目睹的示威場面，李則表達希望美國能施以援手。

李提及，當日出席會面的人士還有Mark Simon、美國領事館職員Alan Brinker及斯科特的助手Scott Sciretta。當天是李首次與Mark Simon見面，但兩人沒有對話，李庭上指「淨係記得佢肥肥哋」。李又指，他後來才知Mark Simon是黎智英的人，以及他協助眾籌提款。至於李為何知道Mark Simon與黎有關係，李解釋是從報紙報道中得知Mark Simon是黎的助手。

【15:37】李宇軒供稱「香港故事」成立後，由他擔任董事與股東。同年8月至9月間，他與聯合國人權事務高級專員辦事處(OHCHR)的職員會面，當時李向對方派發印有他名字的「香港故事」卡片，雙方交流時，該名職員向李指中國代表團在OHCHR有很大影響力，但不是所有OHCHR的人員都同意中國代表團處理人權的做法。法官杜麗冰指毋須相關傳聞證供。

李宇軒續指，該次會面是由Telegram群組中一名叫「sheep」的人所提出，李認識對方，但忘記對方真名。李表示，同年8月間，sheep注意到OHCHR發出一份聲明，內容大意是關注香港的民主自由情况，sheep形容「好唔尋常」，因為OHCHR有史以來「淨係出過兩個有關嘅statement（聲明）」，可見當時OHCHR重視香港情况。

及後sheep指同年9月在瑞士日內瓦將召開人權會議，如果想準備去該次會議，需事前接觸OHCHR的職員，由於sheep熟悉OHCHR的運作，於是李與Shirley等成員一同前往日內瓦。其後他們接觸上述的OHCHR職員，並由成員組成一個名為「地球香港分部」的Telegram群組，跟進與OHCHR相關的活動。

【15:00】控方展示一份文件為「香港故事有限公司」的註冊證明書，日期為2019年9月9日。李宇軒解釋，「香港故事」成立有3個背景，首先為「G攬炒眾籌」期間，李曾與陳梓華討論要否透過一間有限責任公司(LLC)去接收籌項，後來兩人再討論是否需要一個公司法人。

其次，之前的眾籌登報活動是由李及陳所墊付，但兩人所使用的銀行戶口與社運團體無關，故他們討論是否需要開設一個社運團體的銀行戶口。最後，當時李已用「真身分」去舉辦眾籌登報，故他考慮要否繼續用真實身分參與社運，以及應該隸屬於哪個團體，其中一個可行方法是自立門戶。因此，李與陳最終達成共識，即成立「香港故事」解決。

【12:52】休庭。

【12:25】李宇軒憶述，在該次討論之後「同意唔登報、做其他活動（成員）就留喺G攬，淨係想登報啲人就離開G攬。」及後，2019年10月初有人發起名為「賀你老母」的眾籌計劃，當時李留在「G攬炒」團隊內，沒有參與新的眾籌活動。庭上一度將「賀你老母」翻譯為「celebration for your mother」，李官指相關翻譯過於文雅，因為廣東話原文的意思應該較粗鄙。

李又指，他曾經一度離開團隊，不過由於他與陳都是負責墊付廣告費，因此兩人的離開會為團隊帶來財政壓力。由於團隊內未必有其他人能夠墊付，李指「唔記得係咪呢一個，定大家都agree to（同意）唔去登報喇」，於是李重新加入團隊。

控方問及「G攬炒」團隊與「重光團隊」的關係，李表示當時團隊內部，有成員認同「G攬炒」的身份，亦有成員認同「重光」的身份，不過「大家都冇特別關心呢個問題」。直至2019年底，留在「G攬炒」團隊的成員們同意「唔登報紙、搞其他活動」後，成員之間逐漸定義他們為「重光」，「G攬炒」亦成為過去的標籤，僅指當初登報時的組織。

【11:20】休庭。

【11:00】控方問及「重光團隊」網站何時推出，李宇軒稱已忘記，指他中途加入管理網站的小組，該網站是由其他成員設計，用於為2020年5月後的眾籌活動「鋪路」。

控方另展示有關「G攬炒眾籌登報」的帳目，顯示黎智英助手Mark Simon曾經先後3次向「Project Hong Kong Trust」的銀行戶口匯款共約120萬美元。李宇軒解釋是因為Mark Simon為眾籌收取籌款後，等待信託基金「The Project Hong Kong Trust」的美國戶口準備妥當，以將籌款匯入該信託戶口。

惟控方指出，Mark Simon的匯款總數為約120萬美元，與之前文件顯示他從眾籌平台收取約177萬美元，數字上有出入。李表示，由於Mark Simon作為陳梓華一方的人曾為登報計劃墊付廣告費，故可以直接從他手頭上的籌款中扣除墊款，惟李記得「即使係加埋佢墊支呢條數，中間個數都係唔夾，唔會sum up to 1.7幾m（總計1.7多百萬元）。」

李續指「呢個問題，我就2020年搵咗T，就話條數唔夾」、「應該要有更多錢畀返Project Hong Kong Trust」。他又指當時「幫佢計咗條數，叫佢還剩低啲錢去trust（信託）度。」李庭上指，該筆差額以萬元單位的美元起計，但應該少於10萬美元。

李憶述，事後陳梓華回應他「佢會搞」。控方問最終有否收回差額，李表示「以我所知冇」，但補充指由於他無份管理該信託戶口，所以最後「我唔知有冇多啲錢入咗Project Hong Kong Trust，至少T冇同我講。」

【10:20】控方續展示昨日提及「重光團隊」網站內「全球登報制裁廣告眾籌活動」圖表。李庭上解釋，該圖表的背景是當時團隊商量如何鼓勵捐款，及後團隊的共識是中文版廣告的用字會較「flowery（辭藻華麗）」，更能鼓勵懂得中文的人士捐款；英文版則用字較中性，會較容易鼓勵相應讀者捐款。舉例來說，中文版會寫「制裁港共」，英文版則會寫成「advocacy for Hong Kong（支持香港）」。

法官李運騰問及這是否形容港府為共產黨，李宇軒表示只是形容港府與共產政權相關，選用「港共」一詞是因為中文版讀者會更「receptive to（接受）呢個比較charged嘅characterisation（強烈的描述）。」

控方遂問從昨日展示的加拿大《環球郵報》上刊登的廣告「Stand with Hong Kong until dawn」的內容可見，「G攬炒眾籌登報」活動的主旨是否提倡制裁香港及中國，李宇軒不同意。李官問若按李宇軒所說，即該組織的主旨隨時間改變，但唯一不變是爭取民主的初心，不過有組織成員會同意支持制裁是其中一個實踐目的之方法，李宇軒確認李官的說法。

【10:03】開庭。「香港故事」成員李宇軒續作供，他要求澄清早前描述組織Stand with Hong Kong（重光團隊）的性質，指其實該組織至少在一開始是一個「鬆散嘅港人組織」，它既沒有會章，也沒有會員制度，只有一個共識，即爭取香港民主自由；李同意有一部分成員支持外國制裁，但「我唔同意全部members（成員）同活動都支持制裁，我都唔同意SWHK係為制裁而成立嘅組織。」

明報記者 楊志權、湯璧瑜