【持續更新】黎智英案｜李宇軒指「重光團隊」為爭民主而成立　部分會員同意制裁 (10:39)

《明報》文字直播審訊情况。

【10:20】控方續展示昨日提及「重光團隊」網站內「全球登報制裁廣告眾籌活動」圖表。李庭上解釋，該圖表的背景是當時團隊商量如何鼓勵捐款，及後團隊的共識是中文版廣告的用字會較「flowery（辭藻華麗）」，更能鼓勵懂得中文的人士捐款；英文版則用字較中性，會較容易鼓勵相應讀者捐款。舉例來說，中文版會寫「制裁港共」，英文版則會寫成「advocacy for Hong Kong（支持香港）」。

法官李運騰問及這是否形容港府為共產黨，李宇軒表示只是形容港府與共產政權相關，選用「港共」一詞是因為中文版讀者會更「receptive to（接受）呢個比較charged嘅characterisation（強烈的描述）。」

控方遂問從昨日展示的加拿大《環球郵報》上刊登的廣告「Stand with Hong Kong until dawn」的內容可見，「G攬炒眾籌登報」活動的主旨是否提倡制裁香港及中國，李宇軒不同意。李官問若按李宇軒所說，即該組織的主旨隨時間改變，但唯一不變是爭取民主的初心，不過有組織成員會同意支持制裁是其中一個實踐目的之方法，李宇軒確認李官的說法。

【10:03】開庭。「香港故事」成員李宇軒續作供，他要求澄清早前描述組織Stand with Hong Kong（重光團隊）的性質，指其實該組織至少在一開始是一個「鬆散嘅港人組織」，它既沒有會章，也沒有會員制度，只有一個共識，即爭取香港民主自由；李同意有一部分成員支持外國制裁，但「我唔同意全部members（成員）同活動都支持制裁，我都唔同意SWHK係為制裁而成立嘅組織。」

明報記者 楊志權、湯璧瑜