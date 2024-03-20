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23條立法｜歐美憂立法影響香港營商及變得封閉　中方促停止干涉 (09:42)

立法會昨日（19日）通過《基本法》23條本地立法，歐盟、美國及英國先後關切23條對自由及在港外國人士和機構的影響，但未即時宣布改變對港政策或相關措施，中方則先後對歐方、英方表態表示強烈不滿和堅決反對。

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）代表歐盟理事會發聲明，關注23條對港人權利和自由，及歐盟駐港領事館、在港歐盟公民、公司的潛在影響，形容立法「令人對香港長遠作為國際商貿樞紐產生疑問」。

博雷利在聲明中關注條文及定義廣泛，尤其是境外干預及國家機密兩個罪行，而草案刑罰顯着增加和設域外效力等，形容均令人深切擔憂。歐方促請香港當局保障港人行使權利和自由能力，及加強外界對高度自治的信心。

美國國務院副發言人帕特爾（Vedant Patel）在例行記者會第一條問題被問及香港23條，帕特爾回應說，類似措施令曾經開放的香港社會加速變得封閉，並形容非民主產生的立法會加速通過法案，美方會檢視對在港美國人及其他的潛在風險。

被問及美方會否改變視香港有別內地的政策，帕特爾說不會揣測，但說美方不會猶豫為香港自治侵蝕發聲，如果有需要，美方會採取措施。

中國外交部駐港特派員公署發言人回應歐盟時則重申，23條明確將尊重和保障人權作為重要原則，對竊取國家秘密、境外干預等罪行設定較高入罪門檻，完全遵循合法、比例和必要原則，不會對在港外國機構和人員的正常活動產生影響。公署發言人又說，制訂23條純屬香港內部事務及中國內政，敦促歐盟立即停止干涉。

中國駐英大使館則反駁英國外相卡梅倫關注倉促立法，使館發言人批評言論「歪曲事實、顛倒黑白，粗暴干涉中國內政」，中方堅決反對。發言人又說，23條將令香港營商環境更穩定和明朗，為香港保持長期繁榮穩定保駕護航。

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