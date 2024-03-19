23條立法｜港澳辦﹕香港的開放度、自由度將越來越高  加快由治及興 (20:42)

立法會今晚（19日）上以89票全票通過23條立法。特首李家超到立法會發言，及與一眾議員大合照慶祝。

港澳辦隨即發表逾4000字文章，講述通過23條立法的意義，指這代表進一步落實特區維護國家安全的憲制責任，實現了包括香港同胞在內的全國人民期盼已久的共同願望，在新時代新征程一國兩制事業發展進程上具有重要里程碑意義。

文章指國家安全關乎國家核心利益，在任何國家都是頭等大事，因此沒有國家安全，一國兩制和香港繁榮穩定都無從談起。文章指特區政府「敢於擔當、善作善成」完成法案，而立法會「盡職盡責、嚴謹專業」審議，而社會各界亦全力支持，外國商會和企業，也指立法將使營商環境更穩定和明朗，對此理解和支持。

港澳辦指，《港區國安法》和23條立法，對危害國家安全的行為和活動作出了規管，並適應香港維護國家安全的實際需要完善了相關制度機制，使香港特區能夠全面有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動。同時，立法亦充分尊重和保障人權，指國安條例「打擊的是極少數危害國家安全的違法犯罪分子，保護的是絕大多數人的人權自由」，而兩條人權公約，即《公民權利和政治權利國際公約》、《經濟、社會與文化權利的國際公約》適用於特區的有關規定繼續有效。

港澳辦提到，習近平主席去年12月18日聽取行政長官述職報告時再次強調，中央全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針長期不變。港澳辦表明，香港的資本主義制度不會變，生活方式不會變，普通法制度不會變，「馬照跑、舞照跳、股照炒」。文章指，香港的獨特地位和優勢會更加鞏固，指香港背靠祖國、聯通世界，一直是全球最自由、最開放的獨立經濟體。在國安法和香港國安條例，法治的確定性和社會的穩定性進一步增強，香港可以更好聚焦發展，相信香港的國際金融、航運、貿易中心地位將持續鞏固，世界一流的法治和營商環境將不斷提升，「香港的開放度、自由度將越來越高，聯通性、包容性將越來越強」，會更好地成為中國與世界交往合作的重要橋樑。文章指，香港在高水平安全保障下，定能實現高質量發展和高水平開放，加快由治及興的步伐。