23條立法｜梁君彥：若有人因23條放棄來港屬「走寶」　葉劉淑儀稱毋懼制裁 (20:00)

新民黨議員、行政會議召集人葉劉淑儀就指，立法後香港會更安全，看不到為何外國要提升對本港的旅遊警示，稱提升對本港的旅遊警示及制裁本港的國家將會後悔，她亦毋懼制裁。

2003年以時任保安局長身分主理23條立法的葉劉淑儀表示，高度表揚政府、一眾議員及立法會秘書處的工作，很高興能參與今次立法。「雖然當年未能成功立法是有些遺憾，但很高興在我的有生之年，有兩次機會參加立法工作，而且在21年後見到立法成功。」被問到2003年與今次立法的不同，葉太指出2019年社會事件出現使人震驚的暴力事件，所以與當年相比，公眾對23條立法有更廣泛共識。

對於政府是否要馬上針對涉國安罪行的潛逃人士實施禁制指施，葉太稱應交由政府決定，不過認為當局應繼續解釋，立法不會影響香港人權自由和營商環境，冀消除外界疑慮。

23條草案的法案委員會主席廖長江就指，維護國安除屬憲制責任，也是對國家及同胞的道德責任。