九龍工業中學14歲男學生涉打同窗被捕 (22:33)

網上流傳一段約13秒的片段，見到一名身穿九龍工業學校運動服的男學生，懷疑於課室內襲擊另一名男同學，包括踢向對方腰部導致對方撞向桌子倒地、將對方摔倒在地、踢向對方身體及按住對方頭部。片段所見，至少有兩三名同學在旁圍觀，施暴者身形比事主高大，並一邊出手一邊說粗言穢語。

警方今日（19日）接獲報案，稱一名13歲男童於上周五在長沙灣區的就讀學校內被另一名男童毆打。該名受襲男童腰部疼痛，並前往明愛醫院求醫，情況穩定，並無大礙。

經調查後，警員於今日晚上約9時在深水埗區內拘捕一名14歲男童，涉嫌干犯「襲擊致造成身體傷害」罪，現正被扣留調查。案件現正由深水埗警區刑事調第二隊跟進處理中。

教育局回應稱，非常關注有關事件，得悉後已即時向有關學校了解情況。據悉，學校已向警方報案並啟動危機處理小組處理事件。教育局會繼續與校方緊密聯繫，並提供適切支援。​

教育局指，一向採取「零容忍」政策，絕對不接受任何形式或任何原因的欺凌行為，會嚴肅跟進每宗個案。教育局發出的指引，清楚列明學校處理欺凌事件的原則，以及處理程序、方式及跟進工作。學校必須以教育、輔導和保護學生為出發點，以積極認真的態度處理每宗校園欺凌個案。