多間地產公司涉反競爭行為　美聯及香港置業申司法覆核指競委會違規批寬待 (17:51)

申請人依次為美聯物業代理有限公司、香港置業（地產代理）有限公司，以及美聯集團有限公司；建議答辯人為競委會。入稟狀指，申請方的法律團隊去年3月向競委會申請寬待，獲告知寬待的申請資格（leniency marker）已不適用，下次應提早聯絡競委會。其後競委會在記者會公布，中原地產及利嘉閣在「先到先得」的準則下獲得寬待，因此只有申請人被控。

根據入稟狀，申請方近期索取競委會文件，知悉中原地產和利嘉閣僅於去年5月申請寬待，比起申請方收到額滿消息遲了約7周。去年3月1日，中原集團（旗下為中原地產及利嘉閣）主席施永青與競委會開會，施表明自己是有原則的人，不認同寬待的做法，願意承擔公司責任。同月13日，申請人的法律團隊向競委會申請寬待被拒。

入稟狀提及，競委會曾在記者會解釋，申請寬待重點是「鬥快」，競委會只會考慮第一名主動舉報和申請寬待的公司。不過，文件顯示施永青一度抗拒申請寬免，申請人亦比另外兩間公司更早申請寬待，申請人應獲資格。故此，申請人要求法庭推翻競委會的決定。