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23條立法｜容海恩未憂受禁制潛逃者措施影響　料丈夫與袁弓夷聯絡時會負責任 (14:58)

立法會正審議《基本法》23條立法，將引入「隱匿叛國」罪，並針對涉國安罪行的潛逃人士實施禁制措施。新民黨立法會議員容海恩早前與因為《港區國安法》被通緝的家翁袁弓夷脫離翁媳關係，她今日（19日）表示從不擔心違法。其丈夫袁彌昌早前認為與父親聯絡不犯法，容海恩稱一般問候無問題，牽涉深入交流和財務溝通就要留意，有信心丈夫會小心處理，「我相信佢係一個負責任嘅男人」。

「香港議會」發起人袁弓夷涉嫌違反國安法被通緝，其媳婦容海恩早前宣布脫離翁媳關係。她說法例十分清晰，不會誤墮法網，「無擔心過」。她稱沒有就此與丈夫特別溝通，相信對方明白自身處境，「對佢有信心，理解關乎到我哋自己都有一個家庭，我相信佢係一個負責任嘅男人嚟嘅。」

23條立法賦權保安局長禁止向指明在逃人士租賃不動產、 合資或合夥成立企業。容海恩稱，不知道丈夫與袁弓夷有否一同經營生意，或有否物業租賃關係，着記者向丈夫查詢。「畀番家人自己處理關係和溝通程度，始終係佢爸爸，妻子嘅身分真係好難講太多，希望佢自己明白。」

袁彌昌早前表示，不認為與父親聯絡就構成犯罪。容海恩指出，即使與在逃人士作一般交流，也要視乎內容，難言何謂有問題。她舉例，「send個圖話早安，有無問題呢？我相信一般人都認為無問題，我相信法官都會認為無問題。」

容海恩認為，如有親人或朋友正遭通緝，便要提高意識小心處理，需認知23條立法後可能要面對後果。「自己的親人牽涉了（被通緝），自己都會小心，尤其是現在法例通過之後，不清楚的地方要問律師，或者再要小心些財產處理。」

相關字詞﹕編輯推介 袁彌昌 容海恩 袁弓夷 23條立法

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