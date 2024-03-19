721案｜次被告自辯稱當時偕女友到元朗食糖水　指白衣人如同黑社會 (14:36)

次被告庾家豪（現39歲）案發時為「1823政府一線通」客戶服務主管，被捕後遭停職。在辯方大律師李百秋主問下，庾供稱在屯門長大亦熟悉元朗；於2019年，庾工作時接過市民投訴堵路並轉介至相關部門，間中有市民遇上緊急情况不願報警，庾會勸喻或代為報警，但「打得1823未必說服得佢打999」。

庾家豪承認於2019年6月9日及16日曾參加反修例的和平合法遊行。案發的同年7月21日， 庾再偕同當時女友及兩名朋友參與民陣發起的港島遊行，身穿黑衣的他從銅鑼灣出發，但他不知遊行終點遂「跟大隊」到中環離去。陳官關注，庾稱超出申請遊行路線範圍或構成非法集結，引致入罪風險，並向他施行警誡。

當日庾和三人遊行後到尖沙嘴晚飯，庾及女友其後再乘港鐵去元朗食糖水。辯方問庾途中有否留意手機信息，庾表示沒有，稱「同女朋友一齊㩒電話咁樣唔得㗎」，他亦沒看到林卓廷當日發布關於元朗黑社會的帖文。庾指，在元朗站下車聽到有人叫「有人打人」及襲擊黑衫者，月台擺放淺色衫供人更換。陳官聞言稱「有衫送喎」，相信平時「唔會咁好福利」。