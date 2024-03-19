涉「12港人」案　廖子文和鄭子豪刑期上訴得直即時獲釋 (14:14)

兩名上訴人為港鐵技術員見習生鄭子豪（現21歲）及學生廖子文（現21歲）。區院法官游德康前年7月下令，鄭及廖就兩案部分刑期同期執行。及後懲教署無法執行法庭命令，因兩人就潛逃案10個月的刑期已服刑完畢。游官其後於判辭後記指出，如他一早知悉，將下調兩人刑期至21個月，建議兩人上訴以修補「判刑缺陷」。

上訴方今由大律師吳靄儀和黃錦娟代表，上訴方稱游官的判刑原意相當清晰，考慮兩人獄中行為良好可獲減刑的因素，製燃彈案的刑期應調整至16個月，達致兩案合共31個月的總刑期。上訴方認為，鄭和廖已服畢刑期，正常情况下最早於2022年底獲釋。

上訴方透露，鄭子豪目前從事冷氣安裝工作，並積極進修；廖子文正修讀應用教育文憑課程，獲浸大副學士課程有條件取錄，有望積極重投社會，「面對第二人生」。

律政司助理刑事檢控專員羅天瑋表示，本案涉及「12港人」即12名潛逃者，兩人的罪責並非潛逃如此簡單，在於潛逃規劃周長。針對兩人的刑期不符原審原意，羅表示沒有造成極度不公平，毋須受理上訴。