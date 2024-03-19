元朗300米電纜墜下擊中車輛　無人受傷　機電署促中電4周內交報告 (20:17)

現場消息指，一輛小巴沿青山公路元朗段支路天橋行駛，駛至近凹頭交滙處時，一段電纜突然墜下，小巴車頭拉扯電纜行駛，掃斷兩枝燈柱，幸無人受傷。警方經初步調查，涉事電纜約長300米，料在維修期間墜下。現場所見，損毀的電纜沒有完全斷裂，現已重新拉高，工程人員分別在公路及附近一個電塔維修，行車天橋下方的兩支燈柱倒在路壆，及後由工人收走。

中電回應指，今天（19日）下午約12時21分，中電的承辦商於元朗為40萬伏特供電系統進行架空電纜更換工作，期間一條沒有帶電的電纜下墜，影響近凹頭交匯處地面的燈柱及附近一條1萬1千伏特架空電纜，並導致一部途經交匯處的車輛受損。事件中無人受傷。

中電續指，由於當時1萬1千伏特架空電纜受損，附近68個客戶的電力供應受影響，當中47個客戶於下午1時09分恢復供電，餘下21個客戶亦已於下午約2時復電。

中電就事故對客戶及公眾造成不便表示歉意。中電的工程人員正調查事故原因及採取適當跟進行動，亦已就事件通知相關政府部門。

機電署指，中電已按既定機制向機電工程署通報有關事故。根據中電資料，今天(19日)下午約12時21分於元朗近凹頭交匯處附近，中電承辦商在進行更換架空電纜工作期間，有一條沒有帶電的電纜下墜，壓倒附近一條1萬1千伏特架空電纜，導致68個客戶的電力供應受影響，電力供應於下午約2時全面恢復。收到通報後，該署已即時派員到現場調查及跟進事件，並已要求中電盡快查明事故成因及就事故於四星期內提交報告。機電署會繼續和中電密切跟進，並敦促中電採取適當的改善措施，以防止事故再次發生。 ,