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美斯缺陣｜退款須證撤銷投訴或索賠　黃鳳嫺：安排合理　主要針對信用卡購票者 (11:14)

球王美斯上月隨國際邁阿密來港比賽時缺陣，主辦方Tatler Asia表示退回門票一半款項，條款包括於30天內處理退款，以及證明撤銷投訴或索賠程序。消委會總幹事黃鳳嫺回應指安排合理，認為「第三方」是指銀行或信用卡機構，相關條款主要針對使用信用卡購票的消費者，若他們直接向銀行申請退回信用卡款項，則不能再向Tatler Asia申請退款，因此必須先向銀行或發卡機構撤銷投訴。她形容屬慣常、恆之有效的做法。

黃鳳嫺今日（19日）在香港電台節目《千禧年代》強調，消費者向消委會投訴，並不影響他們向主辦方提出相關退款安排，亦已通知所有投訴人可繼續做退款安排，如有個別投訴人希望確認取消投訴，會再作處理。對於購買「二手」門票或「黃牛飛」的消費者，她指相關消費者可能不獲退款，稱消委會向來不鼓勵消費者購買「黃牛飛」和二手門票，消費者須承擔風險，因為退款對象是交易方，若持票方想退款要找交易方。她同時指，憑票退款不可行，門票除公開發售外，亦有門票由贊助商提供，認為退款給交易方可減省爭議。

黃鳳嫺說，消委會已提醒Tatler Asia退款安排的手續不要繁複、給予合理退款時間和以多個渠道通知相關安排。她另提醒用外幣購票的消費者，切勿因匯率差價而有不必要的爭拗，而主辦方亦應以當時交易的貨幣安排退款。她又指，消委會至今接獲1465宗投訴，當中1163宗屬本地消費者，其餘302宗屬旅客投訴，平均每宗金額約6900元，最高的一宗金額為92000元。

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