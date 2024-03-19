黎智英案｜李宇軒稱向《日經》墊付近150萬廣告費　《日經》曾將發票傳予周庭 (16:58)

【15:50】控方續指「G攬炒眾籌」活動於2020年5月的眾籌餘款約為69萬美元，李表示籌款除用於刊登報章廣告外，還會用於各地支持香港自由民主的活動。控方繼續展示其他廣告費紀錄，包括向法國《世界報》（Le Monde）支付的2.6萬歐元、向美國《紐約時報（國際版）》支付2.8萬美元、向澳洲《澳洲人報》支付4萬澳元、向台灣《自由時報》支付33萬港元、向芬蘭《赫爾辛基日報》支付1.4萬歐元以及向丹麥《貝林時報》支付5.4萬丹麥克朗。

【15:28】至於加拿大《環球郵報》上刊登的廣告「Stand with Hong Kong until dawn」，則由李宇軒經個人銀行戶口支付13萬加元。控方讀出該廣告的部分內容，提到讀者可通過一些方法來支持他們，包括要求加拿大政府向港府及中國政府施加政治壓力，例如制裁與禁武器出口。李指相關廣告的主題為支持香港的自由與民主，但廣告的文字與設計是由團隊其他成員負責，李不知道他們是誰。

【14:33】開庭。李宇軒續作供，他更正之前證供指《日經》向他退回T所墊付的款項，指正確應為T所墊付的款項出於時差問題，未能趕在登廣告日前匯款予《日經》，故李暫時向《日經》支付147萬港元，待數天後《日經》確認收到T的匯款，遂將李暫付的款項退還。

控方繼續展示文件，顯示「G攬炒眾籌」活動於2019年8月19日至8月31日之間，分別在6份英國報紙上刊登共8次廣告，涉款共約12萬英鎊。根據李宇軒所製的收支帳目表，該筆12多萬的款項由「funder 2」支付，李庭上稱「funder 2」是「T嗰邊」的人。

另一份文件為支付164,450瑞典克朗的收據，李指是支付在瑞典《每日新聞報》等當地報紙刊登廣告的費用，並由T將該收據交給李。同樣是由T將收據交給李的例子，包括向德國《法蘭克福匯報》支付4.8萬歐元的收據、向韓國《京鄉新聞》支付2,200萬韓元的收據。

【12:53】休庭。

【12:00】開庭 。李宇軒續供稱，「G攬炒眾籌」就刊登廣告的開支約為630萬港元，當中約350萬港元由T所墊付，餘下約270萬元由李墊付。控方展示相關的收據或合同，其中向西班牙《世界報》（El Mundo）支付18,500歐元，李指付款單顯示該筆款項是由LAIS Hotel支付，但他補充「睇呢份文件前，我唔知用邊間公司支付邊份報紙，當時我係知嘅，因為我整過呢個account。」

另一個與「G攬炒眾籌」相關的廣告是刊登於《日本經濟新聞》。控方展示同年8月14日，一份由《日經》報館傳送給周庭的電郵，附上廣告費的發票，翌日李傳電郵聯絡報館。李表示，原本是由T於加拿大墊付廣告費，但由於加拿大與日本有時差，令該筆款項「嚟唔切係廣告出街之前」匯款予《日經》，最後由李向《日經》墊付約147萬元的廣告費，事後《日經》職員向李稱會退還來自加拿大的款項。

【11:10】休庭。

【10:40】李宇軒表示，同年9月17日，他向GoFundMe傳送電郵，向對方職員表示由Mark提取籌款。李庭上確認是指Mark Simon，又指當時有人不小心將資料傳送給第一名美國「有錢人」，由於不應該將Mark Simon的個人資料泄露給第一名美國「有錢人」，故李在電郵中向職員表示應該在同一組電郵內溝通。

【10:03】開庭。「香港故事」成員李宇軒續作供，就有關2019年8月的「G攬炒眾籌」事件表示，他於同年9月7日草擬一份電郵，向眾籌平台GoFundMe的一名職員交代，他打算更換另一名美國「有錢人」去收取籌款，後來李知道該名「有錢人」身份就是Mark Simon。

李當時知道會由T （即陳梓華於Telegram群組使用的稱呼）或T身邊的人擔任新收款人，原因是他向T表達第一名美國「有錢人」無法成功提取籌款時，T稱他會想辦法，之後T指「佢嗰邊搵到人」，故收取籌款一事交由T處理。

同年9月10日，李向GoFundMe傳送電郵，問對方職員可否由有限責任公司（LLC)作為收款人。李庭上解釋，當時他們有討論過收款人身份由個人轉為公司，故「至少問下得唔得先」，並指他曾經與T與Mark Simon在WhatsApp上討論可否開立一個LLC去管理籌款，但李忘記確實日期及該建議由誰提出，只記得討論發生於9月間。

明報記者 楊志權、湯璧瑜