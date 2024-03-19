【持續更新】黎智英案｜李宇軒續作供　稱曾考慮與陳梓華合組公司處理籌款 (11:12)

【10:40】李宇軒表示，同年9月17日，他向GoFundMe傳送電郵，向對方職員表示由Mark提取籌款。李庭上確認是指Mark Simon，又指當時有人不小心將資料傳送給第一名美國「有錢人」，由於不應該將Mark Simon的個人資料泄露給第一名美國「有錢人」，故李在電郵中向職員表示應該在同一組電郵內溝通。

【10:03】開庭。「香港故事」成員李宇軒續作供，就有關2019年8月的「G攬炒眾籌」事件表示，他於同年9月7日草擬一份電郵，向眾籌平台GoFundMe的一名職員交代，他打算更換另一名美國「有錢人」去收取籌款，後來李知道該名「有錢人」身份就是Mark Simon。

李當時知道會由T （即陳梓華於Telegram群組使用的稱呼）或T身邊的人擔任新收款人，原因是他向T表達第一名美國「有錢人」無法成功提取籌款時，T稱他會想辦法，之後T指「佢嗰邊搵到人」，故收取籌款一事交由T處理。

同年9月10日，李向GoFundMe傳送電郵，問對方職員可否由有限責任公司（LLC)作為收款人。李庭上解釋，當時他們有討論過收款人身份由個人轉為公司，故「至少問下得唔得先」，並指他曾經與T與Mark Simon在WhatsApp上討論可否開立一個LLC去管理籌款，但李忘記確實日期及該建議由誰提出，只記得討論發生於9月間。

明報記者 楊志權、湯璧瑜