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【持續更新】黎智英案｜李宇軒稱向《日經》墊付近150萬廣告費　《日經》曾將發票傳予周庭 (11:12)

壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》3間相關公司涉串謀勾結外國勢力案昨日踏入第48日審訊。第4名從犯證人李宇軒第五日作供。

【12:00】開庭 。李宇軒續供稱，「G攬炒眾籌」就刊登廣告的開支約為630萬港元，當中約350萬港元由T所墊付，餘下約270萬元由李墊付。控方展示相關的收據或合同，其中向西班牙《世界報》支付18,500萬歐元，李指付款單顯示該筆款項是由LAIS Hotel支付，但他補充「睇呢份文件前，我唔知用邊間公司支付邊份報紙，當時我係知嘅，因為我整過呢個account。」

另一個與「G攬炒眾籌」相關的廣告是刊登於《日本經濟新聞》。控方展示同年8月14日，一份由《日經》報館傳送給周庭的電郵，附上廣告費的發票，翌日李傳電郵聯絡報館。李表示，原本是由T於加拿大墊付廣告費，但由於加拿大與日本有時差，令該筆款項「嚟唔切係廣告出街之前」匯款予《日經》，最後由李向《日經》墊付約147萬元的廣告費，事後《日經》職員向李稱會退還來自加拿大的款項。

【11:10】休庭。

【10:40】李宇軒表示，同年9月17日，他向GoFundMe傳送電郵，向對方職員表示由Mark提取籌款。李庭上確認是指Mark Simon，又指當時有人不小心將資料傳送給第一名美國「有錢人」，由於不應該將Mark Simon的個人資料泄露給第一名美國「有錢人」，故李在電郵中向職員表示應該在同一組電郵內溝通。

【10:03】開庭。「香港故事」成員李宇軒續作供，就有關2019年8月的「G攬炒眾籌」事件表示，他於同年9月7日草擬一份電郵，向眾籌平台GoFundMe的一名職員交代，他打算更換另一名美國「有錢人」去收取籌款，後來李知道該名「有錢人」身份就是Mark Simon。

李當時知道會由T （即陳梓華於Telegram群組使用的稱呼）或T身邊的人擔任新收款人，原因是他向T表達第一名美國「有錢人」無法成功提取籌款時，T稱他會想辦法，之後T指「佢嗰邊搵到人」，故收取籌款一事交由T處理。

同年9月10日，李向GoFundMe傳送電郵，問對方職員可否由有限責任公司（LLC)作為收款人。李庭上解釋，當時他們有討論過收款人身份由個人轉為公司，故「至少問下得唔得先」，並指他曾經與T與Mark Simon在WhatsApp上討論可否開立一個LLC去管理籌款，但李忘記確實日期及該建議由誰提出，只記得討論發生於9月間。

明報記者 楊志權、湯璧瑜

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