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23條立法｜立法會恢復二讀　大部分議員約5分鐘完成發言　管浩鳴：立法非為隨便拘捕 (09:06)

立法會今日加開特別會議，恢復二讀辯論《基本法》23條立法，預計最快同日三讀通過。會議於早上9時展開。立法會主席梁君彥在會上再解釋加開會議的決定，指基於必要性及急切性，以及希望完整地審議條例草案。

根據程序，在恢復二讀及三讀辯論每名議員只可發言一次，時限分別為10分鐘及3分鐘，在全體委員會審議階段議員發言最長5分鐘，次數則不限。今早恢復二讀辯論後，大部分議員均在5分鐘內完成發言，僅個別發言超過5分鐘的議員，亦能全數在6分鐘內完成發言。

議員管浩鳴認為，任何政府動用國安法，均屬極少數及不想出現的情况，「因為係一件好丟架嘅事情，有辱我哋國家嘅體面，亦都傷害民族嘅精神，所以市民千祈唔好諗着『點解政府要咁急去通過立法』，其實背後既用意只係希望盡快保障廣大市民福祉，並唔係打算隨便去捉捕大家」，冀市民亦毋須過份擔心。工聯會議員鄧家彪亦引述街坊意見指，若本港早在2003年為23條立法，香港發展就不會如此緩慢，「黑暴」、「港獨」無可能萌芽。鄧家彪相信，23條立法後，「黑暴」不可能重臨，香港可集中精力，並以更自由、更開放、更創新姿態發展經濟，排解民生憂難。

自由黨議員張宇人指，一國之內本就不應存在不同的國安法律，而中央容許香港自行為國安立法，無疑是創舉，「舉世無雙」，顯示中央對一國兩制最大誠意及對香港市民的最大信任和尊重，相信今次立法對國家重託有所交代，亦對國際社會交代讓人信服的行為標準。他又表示，敢向外國投資者保證，立法過程絕對符合普通法起草的嚴格要求，亦符合兩條適用於香港的國際人權要求，而且法律紅線清晰，罪行涵蓋範圍合情合理。

法案委員會主席廖長江指，委員會由2月27日至3月14日一共舉行25次會議，當中近50小時討論，議員向政府當局提出超過1000項提問，希望草案可早日獲得通過，完成憲制責任，以填補香港維護國家安全的「最後一塊短板」。廖長江以個人身分發言時，指2019年「港版顏色革命」和「黑暴」令社會付出沉重代價，使市民意識到危害國安的風險，而23條立法正是特區近27年來未做的必答題，「國安才能港安，港安才能家安」，希望立法後可讓香港發展經濟和改善民生。

政務司長陳國基就向議員發信息，呼籲議員投票支持草案，「讓香港能盡快落實這個回歸祖國近27年以來一直還沒有完成的任務。」陳國基指，今次立法過程標誌香港特區切實履行《基本法》的憲制重任，而且行政立法機關群策群力，意義重大。他亦對法案委員會一眾委員連日來盡力審議法案深感敬佩。

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