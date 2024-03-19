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23條立法｜立法會二讀通過條例草案　將審議修正案 (16:12)

立法會今日加開特別會議，恢復二讀辯論《基本法》23條立法，預計最快同日三讀通過。會議於早上9時展開，下午4時許在不記名投票下，通過條例草案二讀，踏入審議修正案的全體委員會階段。立法會主席梁君彥在會上再解釋加開會議的決定，指基於必要性及急切性，以及希望完整地審議條例草案。

根據程序，在恢復二讀及三讀辯論每名議員只可發言一次，時限分別為10分鐘及3分鐘，在全體委員會審議階段議員發言最長5分鐘，次數則不限。今早恢復二讀辯論後，大部分議員發言時間維持於約5分鐘，僅江玉歡及何君堯的發言時間達6分鐘。89名議員中，88名議員均有發言，主席梁君彥亦指，議員對能參與歷史任務感到光榮，希望為國安築起屏障。其中議員尚海龍、嚴剛和譚岳衡以普通話發言，民建聯的李慧琼、林琳、周浩鼎、梁熙、新民黨的李梓敬、何敬康，以及議員劉智鵬則以英文發言。

議員管浩鳴認為，任何政府動用國安法，均屬極少數及不想出現的情况，「因為係一件好丟架嘅事情，有辱我哋國家嘅體面，亦都傷害民族嘅精神，所以市民千祈唔好諗着『點解政府要咁急去通過立法』，其實背後既用意只係希望盡快保障廣大市民福祉，並唔係打算隨便去捉捕大家」，冀市民亦毋須過份擔心。工聯會議員鄧家彪亦引述街坊意見指，若本港早在2003年為23條立法，香港發展就不會如此緩慢，「黑暴」、「港獨」無可能萌芽。鄧家彪相信，23條立法後，「黑暴」不可能重臨，香港可集中精力，並以更自由、更開放、更創新姿態發展經濟，排解民生憂難。

自稱非建制派議員狄志遠亦表明「誠意支持23條立法」，他稱同意立法屬歷史時刻，不單標誌國家安全受到保障，亦代表本港在國家安全的基礎下，可以更放心發展，「如鷹展翅翱翔」。狄指歡迎政府多次表明法例會依循兩份國際公約，保障香港人的人權自由，認為代表國安法律不會阻礙港人享有應有的人權和自由。

狄志遠認為，香港過去一段時間「在迷霧中摸索」，社會在紛爭中持續內耗，發展停滯不前，形容大家對前景失去信心，立法象徵「現在雲霧已散，大家是時候放下心中矛盾」，為下一代打造更美好生活。他又認為，完成23條立法不是結束，而是新開始，未來政府的工作更具挑戰，「未係慶祝時候」，但為「見到將來」而感到高興。

自由黨議員張宇人指，一國之內本就不應存在不同的國安法律，而中央容許香港自行為國安立法，無疑是創舉，「舉世無雙」，顯示中央對一國兩制最大誠意及對香港市民的最大信任和尊重，相信今次立法對國家重託有所交代，亦對國際社會交代讓人信服的行為標準。他又表示，敢向外國投資者保證，立法過程絕對符合普通法起草的嚴格要求，亦符合兩條適用於香港的國際人權要求，而且法律紅線清晰，罪行涵蓋範圍合情合理。

實政圓桌田北辰形容23條立法是特區政府的憲制責任和歷史使命，他稱2003年立法失敗原因在於部分市民感受不到國家安全受威脅，無「切膚之痛」而反對立法，從而產生誤解和抗拒，在經歴過「黑暗日子」後，大部分市民才知道國家安全威脅無處不在，時刻找機會「發難」，加上香港已進入理性的時代，認為是合適時機立法。

選委界議員謝偉俊在二讀發言時形容，23條立法「終於可以入直路到家鄉」，指草案審議時間不少，認同節奏快是有需要，但留意到節奏「的而且確是史無前例」，關注除了因為政府所言的「早一日得一日」，當中有否特別原因，希望將來市民可以更加充分明白掌握理由、為何要速戰速決。謝表示，事實上現時「國家做事往往都是不跟英美國家、不跟世界所謂強權霸權」的節奏，「我們鍾意做、我們鍾意快、我們鍾意慢，是我們自己的選擇」。

謝偉俊認為，多名議員發言有引述其他司法地區的國家安全法情况，能令市民較安心，指在23條立法後「只是一個開步」，更重要其後向市民的解說，在執法上「嚴謹專業」，司法上更自信、無懼制裁及壓力，以普通法傳統處理案件。謝又稱，他曾在佔中事件中在金鐘前線宣讀禁制令、曾想做《逃犯條例》法案委員會主席但因鬧出「雙胞胎」而未能成事等，因此香港需要設立國安法例。

法案委員會主席廖長江指，法案委員會及小組委員會由2月27日至3月14日一共舉行25次會議，當中近50小時討論，議員向政府當局提出超過1000項提問，希望草案可早日獲得通過，完成憲制責任，以填補香港維護國家安全的「最後一塊短板」。廖長江以個人身分發言時，指2019年「港版顏色革命」和「黑暴」令社會付出沉重代價，使市民意識到危害國安的風險，而23條立法正是特區近27年來未做的必答題，「國安才能港安，港安才能家安」，希望立法後可讓香港發展經濟和改善民生。

政務司長陳國基就向議員發信息，呼籲議員投票支持草案，「讓香港能盡快落實這個回歸祖國近27年以來一直還沒有完成的任務。」陳國基指，今次立法過程標誌香港特區切實履行《基本法》的憲制重任，而且行政立法機關群策群力，意義重大。他亦對法案委員會一眾委員連日來盡力審議法案深感敬佩。

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