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趙曾學韞小學「派0班」 校方向家長解說 有家長指老師關愛學生 (20:45)

教育局本月初向全港公營小學派發「開班信」，位於青衣邨的仁濟醫院趙曾學韞小學（下稱趙小）今晚（18日）召開內部會議及家長座談會，向教職員及學生家長交代，該校下學年（2024/25）將不獲資助開辦小一班別（俗稱「獲派0班」），以及將有新校長接任。本報正向教育局及辦學團體仁濟醫院查詢，尚待回覆。

趙小上周五（15日）發通告，邀請家長於今晚到校出席「家長座談會」，了解學校「長遠發展及規劃」。家長譚女士在會後表示，就讀小二級的孩子今學年轉校至趙小，形容校內教師很關愛學生，家長可隨時向班主任了解孩子情況，「小朋友每一天也很開心地返學」。她續指，趙小「不是很差的一間學校」，而能否開班暫亦不影響孩子的學習，故暫時無意為小朋友安排轉校，「會睇定點先」。

家長謝女士昨偕小四級的女兒出席會議，她稱學校在會上交代將學校下學年獲派零班以及將更換校長，「也是普通的開會」。她稱，該校的教師團隊優良，「對小朋友很好」，加上學校亦指會如常運作，故對學校有信心。

根據《小學概覽2023》，趙小創辦於1989年，屬葵青校網。趙小今學年全校有9班，其中初小三級，每級一班；而高小三級，每級各2班。根據校網所示，該校在去年11月的小一「自行分配學位」階段，為下學年招收10名準小一生，距16人開班線尚欠6人。

獲「派0班」小一的小學，須從教育局提供的4個方案中揀選一項，包括與其他學校合併、申請特別視學、以私營方式開辦小一班級，以及逐步停辦全校或部分級別。教育局早前稱，如學校對核准班級結構有任何意見，可下周一（25日）或之前將意見連同有關文件交教育局。

相關字詞﹕仁濟醫院趙曾學韞小學 縮班 派0班 人口下降

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