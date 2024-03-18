勝訴逾年仍未獲發新身分證　跨性別者再申司法覆核 (19:00)

申請人謝浩霖（Tse Henry Edward），建議答辯人為人事登記處長。入稟狀指，申請人為女跨男的跨性別人士，雖未完成女變男的性別重置手術，但他於2016年獲醫學證明他屬完全性別過渡，可視為男性，獲英國發出相關證明。但他多年來在香港未能成功更改性別，及後尋求司法覆核，並於去年2月6日獲終審法院裁定勝訴。

因應終院裁決，申請人於同月24日重新提交更改性別的身分證明申請，其間透過律師附上相關醫學證明文件。同一時期入境處網頁顯示，政府正就終院裁決檢視相關的政策和行政措施，惟處方以此理由暫緩他的申請。

去年9月申請人再發律師信，表示延誤7個月並不合理，至今年2月再之去信追問。處方曾要求申請人出席會議與政府代表會面，申請人則要求披露出席會議人士不果，認為處方拒絕處理更改身分證性別為男性之申請。

入稟狀指出，申請人因未能更改性別，持續被羞辱、情緒焦慮，所享自由及保障被侵犯，包括出入境時、使用銀行櫃檯服務及到診所求診曾被質疑性別身分，無法享用體育設施，求職亦受限制。申請人表示，處方做法不合理及不合法，違反了《香港人權法案》第14條中私生活受法律保障的權利，漠視了申請人的基本權利，對他構成持續歧視，程序上不當地運用酌情權，過度延誤其申請，除要求法庭頒令發出身分證外，亦追討情感賠償。