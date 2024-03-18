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程鼎一：最快五一黃金周首推定期煙火匯演　明年上半年推更新版「幻彩詠香江」 (18:10)

新一份《財政預算案》向旅發局撥款9.71億元推動旅遊業及發展盛事統籌協調組，當中包括更新「幻彩詠香江」。旅發局總幹事程鼎一表示，在更新匯演前，局方會趁節慶和大型活動，定期舉辦不同主題及設計的煙火或無人機匯演，已有數間機構表示有興趣合作及贊助。他又透露五一黃金周會是合適時間首推煙火或無人機匯演。

旅發局今日舉行傳媒午宴，交代未來一年工作。程鼎一表示，煙火及無人機匯演不會在同一日舉行，日子亦不會固定，主要是配合當月節慶、盛事或主題，亦有機會每月一次以上。至於更新「幻彩詠香江」，旅發局期望在今年內訂立方案，預期明年上半年推出，程鼎一指不論是在原有匯演增加新元素，抑或是重新設計，局方均會考慮。

旅發局亦會加強打造深度遊，持續加強「大城小區」，包括舊城中環﹑深水埗及西九龍的內容，又會推出第二輪廟街宣傳，張燈結綵。另外，旅發局推廣香港成為「穆斯林友善」旅遊目的地，例如邀請認證機構制訂穆斯林認證準則。

旅發局今年度亦會舉辦六大旗艦盛事，包括香港國際龍舟邀請賽（6月）、香港單車節（10月）、香港美酒佳餚巡禮（10月）、香港繽紛冬日巡禮（11至12月）、香港跨年倒數（12 月），及新春國際匯演之夜（明年1月）。局方亦會全力支持及宣傳香港國際七人欖球賽、Clockenflap、Art Basel等，利用盛事推出旅遊套票及消費優惠吸客等。

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