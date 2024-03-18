患急性肝衰竭老翁接受插喉手術後心臟停頓去世　涉事醫生稱事後始知導管插入動脈 (17:40)

事主馮浩基（終年71歲）於2020年5月21日因胃部不適入住明愛醫院，驗出肝衰竭等，兩日後送入深切治療部接受插喉手術。醫生張珮軒原本在事主頸靜脈插入導管，卻插入頸動脈，事主在插喉手術翌日離世。

事主兒子馮偉倫供指，父親於5月21日因胃部不適到私人診所求醫，同日轉介至明愛醫院。同月23日，馮收到院方致電，稱父親要接受緊急插喉手術。翌日下午，院方告知父親疑被「插錯喉」，懷疑錯置的導管正插在頸動脈上。同月24日，父親簽署移除導管手術的同意書，當晚離世。

時任明愛醫院深切治療部駐院醫生張珮軒表示，醫療團隊5月23日接手處理事主的個案，發現肝功能嚴重受損。事主當晚心跳上升，張珮軒擔心事主出現心臟及腎臟衰竭，判斷要注射強心針，決定向頸靜脈插入導管。

張珮軒稱原本成功放入導管，惟注射鹽水時發現「有血湧出嚟」，隨後告知較資深醫生。經檢查後，張珮軒發現導管插入事主頸動脈。被問到為何如此，張珮軒稱「真係唔係好記得」，但確定導管曾刺穿靜脈，再插入動脈位置。

明愛醫院深切治療部副顧問醫生張詠詩供稱，於5月24日凌晨收到通知，知悉有初級醫生將導管插入動脈，血管科醫生晚上為事主移除疑錯置的導管，並為事主輸血。張詠詩解釋，導管插入動脈是有機會發生的事，亦是已知的併發症。聆訊明（19日）續。