海關檢獲值2.7億私煙　拘逾1300人 (16:27)

海關稅收罪案調查科監督劉良智表示，海關致力源頭打擊私煙。海關透過風險評估及分析，上月29日再偵破大型走私案件，於葵涌海關大樓查驗一個由台灣抵港、報稱載有急凍食品的40呎貨櫃，於櫃內檢獲950萬支懷疑私煙，估值約4300萬元，應課稅值約3100萬元。行動中，海關搗破10個私煙儲存倉，其中4個位於元朗。海關指，本月6日突擊檢查該4個位於新田的貨櫃屋，共檢獲600萬支懷疑私煙，市值約2600萬元，應課稅值約1900萬元。海關初步調查相信該4個儲存倉有關連，惟就案件暫未有人被捕。

另外，劉良智提到，本月7日於荃灣搗破首宗利用商場店舖作私煙儲存倉案件，於兩間俗稱「格仔舖」的店舖檢獲50萬支懷疑私煙，拘捕一名64歲報稱無業男子，他是「格仔鋪」管理人，會於倉內提取私煙再出售予他人。海關同月13日亦於觀塘崇仁街一唐樓單位內檢獲17萬支懷疑私煙，拘捕58歲、報稱無業的懷疑涉案女子，調查顯示，被捕人租用上述約80呎單位作儲存私煙用途，估計已運作2至3個月。

海關針對深水埗、觀塘及屯門等私煙活動較活躍的區分加強執法，共拘捕70人，包括49名買家及21名賣家，他們交易私煙數目約100至4400支不等。行動中，海關聯同控煙酒辦公室於公共屋邨打擊派發私煙傳單及買賣私煙活動，拘捕14歲男學生，協助派發傳單。

海關鐵路及渡輪口岸科副總指揮官歐陽文政表示，海關向56名年齡介乎22歲至80歲的入境旅客作出檢控，檢獲8.5萬支懷疑私煙、950克雪茄，市值約43萬元，應課稅值約28萬元，涉及旅客來自香港及內地參半，他們主要將私煙收藏於背囊、行李箱及環保袋內，甚至放於特別縫製背心、外套內，企圖逃避追查。海關提到，加煙稅逾兩周，暫未見市內私煙活動增加，但會密切留意相關情況。