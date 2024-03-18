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科學館新展覽展示極地考察科研成果　破冰船雪龍2號下月初停靠尖沙嘴 (16:23)

香港科學館推出新專題展覽「極地科研與氣候變化」，展示中國極地考察破冰船「雪龍2」號的任務及科研成果，亦介紹中國各個極地科學考察站的特色及研究主題，並提供南極及北極的地理、生物，以至氣候變化的資訊。展覽今起至6月26日舉行，可免費入場。

雪龍2號是中國第一艘自主建造、全球第一艘採用首尾雙向破冰技術的中型破冰船。是次展覽以雪龍2號為設計藍本，參觀者仿如置身船艙，船內設置大型屏幕，播放在極地破冰的影片。亮點展品包括雪龍2號的1:100模型和在極地收集的生物標本，期望市民可透過展覽加深對極地科研認識，並反思如何從日常生活中減少碳足印，應對氣候變化的挑戰。

環境及生態局長謝展寰在開幕典禮致辭時表示，氣候變化是當前全球面對的挑戰，冰川融化、海平面上升、極地生態系統的變化等現象，都是全球氣候變化的重要指標。他說，極地研究有助科學家了解氣候變化的影響和成因，並提供預測未來氣候變化的重要依據。

另外，雪龍2號及其科研團隊下月初完成南極考察任務後，將以香港作為回航返國的首個航站，屆時雪龍2號會停靠尖沙嘴海運碼頭，市民有機會上船參觀科研設備；雪龍2號留港期間，南極考察團隊亦會參與一系列科研和科普講座等宣傳教育和交流活動，包括於4月10日於科學館與香港學生對談交流，分享他們在極地科研考察心得及經驗。

相關字詞﹕編輯推介 香港科學館 極地考察 破冰船

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