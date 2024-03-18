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721案｜時任區議員黃偉賢：若警方出聲必可叫停「鄉頭」動員　控方稱「吹雞」可代表宴客被官指貽笑大方 (16:06)

2019年7月21日元朗襲擊事件，時任立法會議員林卓廷等7人被控暴動，今（18日）於區院續審。時任民主黨元朗區議員黃偉賢為林卓廷擔任辯方證人，他在盤問下作供指，事前已聯絡警方並相信他們早有安排，指警方致電鄉事足以擺平事件的說法，屬於「做咗33年元朗區議員可以肯定講嘅說話」。黃又說「你問多我一千次、一萬次，我諗唔到會發生超出我想像嘅無差別襲擊事件，發夢都諗唔到咁嚴重」。

黃偉賢曾供稱案發前獲告知鄉事當日「吹大雞」，他理解為「曬馬」及展示實力。控方盤問黃稱，鄉頭「吹雞」意思可以是召集他人，舉例指某鄉事委員會主席添丁，可以「吹雞」邀請村民前來恭賀，引起庭上多人發笑。

法官陳廣池強調他並非專家證人，但相信「吹雞」涉黑社會術語、具特殊意思；如果以「吹雞」形容食盆菜，認為是貽笑大方。主控表示，她經常會叫朋友「吹雞」食飯。陳官又指，電影包括角色「Mark哥」的對白，亦可能成為香港人的日常用語。

控方關注，黃為何沒聯絡元朗區的議員商討解決事件的方法，黃重申，警方事前數天已知悉並有部署，鄉事告訴黃僅是動員表態。黃續稱，警方如果不想有事發生，根本不會有白衣人聚集在雞地，「警方可能打幾個電話畀鄉頭就唔會發生呢件事」。

黃提及，事發當晚透過相片見到有人背脊被打傷才發現事態嚴重，並打算和林卓廷到元朗視察。黃同意警方處理大型事件或需調動人手，但元朗當天沒有反修例遊行集會。控方指出，姓鄧警長曾經叫黃勸喻林卓廷不要前往元朗，黃卻答覆「無能為力」。黃供稱沒印象有這對話，指警長知道他倆入元朗，無理由「唔勸埋我」。

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