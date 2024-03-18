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涉年半內清洗逾600萬網上賭款　男警認洗黑錢還押 (13:40)

一名男警涉於一年半內清洗6筆從網上賭博所贏得逾600萬元，因而被控6項洗黑錢罪，他今（18日）在區域法院認罪。辯方求情稱，被告對工作抱有熱誠、盡忠職守，形容他「無咗熱愛工作係重大懲罰」。法官下令先為被告索取背景報告和心理報告，押後案件至4月10日進一步求情及或判刑，被告須續還押。

任職男警的被告為鄺嘉傑（現年30歲）。辯方指出，被告於2021年5月起經已停職接受調查，至兩年後、於2023年3月才被捕，質疑本案構成延誤檢控，他在評核報告透露自己承受精神及心理壓力。辯方續稱，被告無案底，於求情信可見其悔意，又強調他犯案時並非執行職務，以普通人身分賭博。

根據案情，犯罪日子為2019年10月16日至2021年5月12日間，被告在眾安銀行、中國銀行（香港）、星展銀行（香港）及香港賽馬會的共5個帳戶內，持有的6筆總額約697萬港元的款項。他其後與警方4次警誠錄影會面，承認借用他人帳號及以自己帳號在網站「沙龍娛樂城」、「22 Bet」和「世博」賭博。

被告中彩後贏得的多筆款項存至他的帳戶，存款後隨即撤離帳戶。他被指知道或有合理理由相信上述財產，全部或部分、直接或間接代表從可公訴罪行的得益而仍處理該財產。

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