23條立法｜立法會明早加會恢復二讀條例草案　梁君彥：「早一日得一日」屬社會共識 (12:07)

保安局長鄧炳強上周去信梁君彥，請求豁免23條立法恢復辯論的預告，梁君彥今日根據《議事規則》批准，決定明日加開特別會議審議。他說，經過詳細考慮並與秘書處安排，認為明日召開特別會議較穩妥，「能夠集中處理這條例，讓議員、官員大家聚焦做好這法案。」對於是否政府作任何要求立法會就跟從，梁君彥說他認同盡早完成立法，上周五內委會亦一致支持政府提議。

草案於本月8日首讀，至明日恢復二讀相隔僅11天，被問到會否擔心社會討論不足，梁君彥反問「有咩問題呢？」他指出，法案委員會討論向公眾公開，社會可以提出意見，「我見到報章、電視都是有很正面評論，所以『早一日得一日』是大家的共識。」梁君彥表示，沒有預計大會審議時間，討論亦不設時限，做法一如以往。

立法會主席梁君彥根據《議事規則》批准豁免恢復二讀辯論的預告，以及為條例草案提出修正案的預告，並已指示明日會議只會處理條例草案餘下的立法程序，不會處理其他事項。