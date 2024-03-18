國泰為取消航班交報告　民航處批規劃團隊欠經驗和數碼能力 (12:15)

國泰於報告中提到，已成立專責工作小組衡量組織架構，正檢視營運規劃流程和各部門的結構，包括航班營運及規劃，從而改善及數碼化營運規劃團隊和流程，而現階段的檢討工作重點旨在透過不同部門合作，改善航務運作和服務。報告指出，機組人員人手規劃的「最簡可行方案（Minimum Viable Product）」已於今年1月完成，系統整合工作將持續至今年5月，並將於今年下半年及明年初進一步提升功能。

民航處於向立法會提交的文件中表示，認為國泰負責航班規劃及負責機組人員調配的部門協調工作不足，又說國泰應展現企業管治，確保各部門能有效地溝通。民航處引述國泰已提出多項紓緩措施，包括招聘經驗豐富的機組策劃人員、採用科技監察機組人員的招聘過程並提供機組人員培訓資源，以及設立有效的系統，監察候命機師的水平。

另外，民航處又說，已告知國泰其航班網絡規劃，應原則上配合政府的政策和策略，鞏固香港作為國際航空樞紐的地位，並配合香港的策略性發展需要；國泰正持續發展現有主要航線的航班服務，並在內地、東南亞、中東及東歐等地發掘具潛力的新航點。