明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

國泰為取消航班交報告　民航處批規劃團隊欠經驗和數碼能力 (12:15)

國泰航空自去年12月28日至今年2月29日共取消786班航班，民航處要求就事件提交報告。國泰於報告稱事件成因包括內部規劃失誤及低估所需候命機師人數，又說欠缺可主動及詳細追蹤各監控參數，包括個別機師可用飛行時數的系統。民航處向立法會提交文件，指審視報告後認為國泰的規劃團隊缺乏經驗和數碼能力，無法充分預測機組人員資源的需求，認為有需要就機組人員資源制訂有效的規劃工具。

國泰於報告中提到，已成立專責工作小組衡量組織架構，正檢視營運規劃流程和各部門的結構，包括航班營運及規劃，從而改善及數碼化營運規劃團隊和流程，而現階段的檢討工作重點旨在透過不同部門合作，改善航務運作和服務。報告指出，機組人員人手規劃的「最簡可行方案（Minimum Viable Product）」已於今年1月完成，系統整合工作將持續至今年5月，並將於今年下半年及明年初進一步提升功能。

民航處於向立法會提交的文件中表示，認為國泰負責航班規劃及負責機組人員調配的部門協調工作不足，又說國泰應展現企業管治，確保各部門能有效地溝通。民航處引述國泰已提出多項紓緩措施，包括招聘經驗豐富的機組策劃人員、採用科技監察機組人員的招聘過程並提供機組人員培訓資源，以及設立有效的系統，監察候命機師的水平。

另外，民航處又說，已告知國泰其航班網絡規劃，應原則上配合政府的政策和策略，鞏固香港作為國際航空樞紐的地位，並配合香港的策略性發展需要；國泰正持續發展現有主要航線的航班服務，並在內地、東南亞、中東及東歐等地發掘具潛力的新航點。

相關字詞﹕編輯推介 國泰航空 民航處

上 / 下一篇新聞