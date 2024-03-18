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【持續更新】黎智英案｜李宇軒指英國眾籌另有人墊付開支惟未知身分　冀超越宣傳成具體政治活動 (11:28)

壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》3間相關公司涉串謀勾結外國勢力案昨日踏入第47日審訊。第4名從犯證人李宇軒第四日作供。

控方指出，第二次眾籌分別在英國報紙《衛報》、《新政治家》及《倫敦旗幟晚報》上刊登廣告， 當中一則廣告提及「sign the petition（簽名請願）」及「standwithhk.org」。李宇軒解釋，當時「攬炒巴」想將廣告改變成具體的政治活動，於是向英國當地人發起請願簽名活動，讓他們去信所屬選區的國會議員，聲明「我係你voter（投票人），我想你做一樣嘢，咁我就繼續投票畀你」。

至於「standwithhk.org」則是一個社會運動組織，李宇軒指該組織是由「一班國際香港人同關心香港嘅人去組成」，目的是在當時爭取自由民主，該組織是由李宇軒、「攬炒巴」、Madison及Shirley等人所成立。

【10:04】開庭。「香港故事」成員李宇軒續作供，提及2019年7月「中英聯合聲明登報眾籌」（下稱第二次眾籌）。他指根據眾籌平台顯示數字，第二次眾籌共籌得319,493英鎊，不過實際籌款為308,299英鎊，因為當中涉及平台技術問題及信用卡手續費；第二次眾籌總支出同樣為308,299英鎊，李解釋，如果有活動的支出超出第二次眾籌的存款，帳單會分拆及由「G攬眾籌」支付部分金額。李作供期間，黎智英在犯人欄內閉目養神。

明報記者 楊志權、湯璧瑜

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