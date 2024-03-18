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市建局稱會小心保留花墟運作方式　料重建後舖租與現時分別不大 (10:50)

市建局啟動旺角「洗衣街/花墟道」發展計劃，前特首梁振英日前於Facebook表示，以往市建局搬雀仔街及花布街，結果是「舊樓沒有保留，行業也沒有保育的『雙失』」，冀市建局汲取教訓。市建局總監(規劃及設計) 麥中傑今早於港台《千禧年代》中表示，會很小心保留花墟現有的運作方式，又說項目可為花墟商店提供更多空間，並可大大改善上落貨的問題，稱相信日後新商舖的租金與現時分別不大。

麥中傑說，市建局較早前已調查研究，並訪問60多個花墟商店，當中逾半認為花墟要擴充空間，近9成商店反映欠缺泊車及上落貨設施，故設計上已預留更多店舖及連接空間，亦可改善上落貨問題，市建局會回應商店的意見。他又說，在重建過程受影響的商戶佔花墟與花藝有關商戶的17%，他們將來可優先回遷。

麥中傑又說，項目中4個較小的地盤會用作優化花墟營運，可用作花墟舖面的延續，再加上活化花墟後巷，例如增添壁畫及重舖地面，讓花店可在後巷設店，形成第三條花墟步行街。他認為，重建計劃可整體改善旺角東及花墟一帶，透過一地多用，提供及整合社區設施，令市民受惠。

市建局預計重建後可提供約1350伙，集中於太子道西及洗衣街交界地盤。麥中傑表示，若以近花墟道附近一帶的細地盤建樓，只可以興建「攝罅樓」，相信市民亦不樂見，故透過地積比轉移，集中至較大的太子道西及洗衣街交界地盤，相信可更地盡其用。 

在花墟營運花店約33年、香港鮮花盆栽批發聯會主席賴榮春表示，暫時未有人接觸過自己或其他受影響商戶，不清楚有何賠償方案或支援，並透露市建局明日將會召集業主和租戶開會。他指，支持收購計劃，以改善環境，冀政府可以做好補償工作。

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