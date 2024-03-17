路政署與承建商演練　應對處理風暴下道路堵路水浸 (15:14)

路政署表示，在風暴或暴雨等惡劣天氣期間，會啟動轄下4個分別服務市區、新界區、跨界通道，以及青馬和青沙管制區的緊急控制中心，並有道路維修保養承建商提供前線支援。緊急控制中心會實時監察主要公共道路的最新情況，在有需要時處理道路突發事件，包括盡快清理道路上的障礙物及淤塞的道路集水溝和渠道、為倒塌的斜坡進行緊急噴漿工程等，並會與其他相關部門緊密聯繫，將最新的路面阻塞情況及緊急事故跟進工作等資料發送予有關部門，為政府全面處理緊急事故提供支援。

路政署亦會於今年至明年分階段為沙田城門河、大埔林村河及大埔河沿岸的部分行人隧道安裝水浸警告系統，並與機電工程署正研究在低窪較高水浸風險的行人隧道加設閉路電視系統，加強監測。