蕭澤宇：地監局歡迎撤辣　住宅物業交易倍增 (13:33)

蕭澤宇指，過去3年疫情對地產代理數目影響不大，波幅約5%內，即使是2023年再差的時候，波幅也是約3%，人數徘徊在3.9萬至4.2萬之間，相信將來地產代理亦會維持在4萬人左右。他同時預料，隨着交易量上升，地產代理的投訴數字會按比例上升。

被問到地產代理如何確保業主與劏房租戶按最新的租務管制要求簽租，蕭澤宇認為，大部分劏房租客是弱勢社群，投訴意識不強，或擔心投訴違規業主的話會被加租，因此他希望地產代理在協助劏房業主與租客簽租時可以依照指引。他指，當局自去年9月起設相關約章，內容都是根據法例指引，目前為止已有100多間地產代理簽約，去年亦進行300多次巡查，並與差估署合作，令地產代理適應新指引；直至去年底，當局共接獲13宗相關投訴，當中4宗個案正調查中，9宗個案屬投訴人沒有提供足夠資料而中止調查。

至於有關違規地產代理有何懲罰，蕭澤宇指，地產代理可能會不清楚現有租務管制規例，而根據以往做法導致違規，當局會先從教育着手，再作懲罰。

對於有關銷售香港境外未建成物業的新執業指引將在今年7月1日起生效，蕭澤宇回應，對上一次修訂是在2017年，而是次新指引規定持牌地產代理在推銷海外物業時，需要當地律師提供法律意見書，說明有關業權、用途、買賣限制等要求，並指新指引設過渡期至今年年中，讓從業員有6個月時間接受培訓。他稱，香港現有法例下，不論有否持牌的人士都可協助境外物業交易，故提醒買家在購買境外物業時，應找香港地產代理。