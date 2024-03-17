陳茂波：本周迎第二批約20間重點企業　料合共投資逾400億 (12:11)

另外，陳茂波說，近年國際貿易格局不斷轉變，近年本港的貨物出口中，傳統歐美市場佔比顯著下降，例如輸往美國的出口佔比由2003年的18.6%降至去年6.5%；輸往東盟的出口佔比則由2003年的6.1%上升至去年7.9%，成為本港繼內地以後的第二大出口市場。他說，香港具備充足的條件捕捉這些轉變帶來的機會，關鍵是如何在協助企業加強管理供應鏈和價值鏈的過程中，透過聚焦更高效的工商專業服務，為企業的跨國業務創造更高的價值。他表示，《財政預算案》提出將香港建構為跨國供應鏈管理中心，目標是設立單一窗口，為企業提供一站式服務，包括供應鏈管理、貿易融資、諮詢及人才和企業培訓等，吸引內地生產企業來港設立管理離岸貿易的區域總部。

陳茂波指出，香港可為貿易企業提供多元的融資選擇，例如「商業數據通」已有26家銀行及13家數據提供方參與，截至去年底，已促成了超過13000宗貸款申請和審查，涉及的信貸批核總額估計逾117億元。他透露，「多種央行數碼貨幣跨境網絡」（mBridge）將於今年推出第一階段服務，相信屆時香港將成為全球其中一個率先以央行數碼貨幣為企業跨境交易進行結算的地方，大大提升跨境支付的速度，並降低相關成本。

陳茂波亦指，貿發局一直透過不同計劃，支援在港的內地企業「走出去」，而香港的專業服務機構可為拓展到海外的內地企業提供ESG等方面的培訓，協助企業提升管理水平和競爭力。