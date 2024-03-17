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4個傳統越冬地點斑蝶數量下跌54%　大欖或成重要群集地 (11:40)

環團綠色力量公布，剛過去的冬天、即去年10月至今年1月，共記錄到451隻越冬斑蝶，較上一個冬天的調查錄得的數目下跌54%，亦是連續3年錄得跌幅；不過大欖郊野公園邊陲地帶錄得的數量則上升。綠色力量表示，目前尚未清楚斑蝶的越冬路線，而4個調查地點的植被完整，相信越冬斑蝶數目未來有機會回升。

綠色力量每年10月至翌年1月於4個地點，即港島深水灣、屯門小冷水、大嶼山的分流和水口記錄越冬斑蝶的數目、類型和習性。2023年冬季調查共錄得451隻越冬斑蝶，較2022年的982隻少逾半，其中於小冷水錄得的數量減少77%、達465隻，於分流錄得的數目則少約44%、達147隻；深水灣及水口錄得的數目則有上升。

綠色力量助理高級教育及項目經理游靜賢表示，分流和水口均以「老虎型斑蝶」為主，兩地的斑蝶數目過去多年均維持在200至400隻之間，相對較穩定；而小冷水和深水灣則以「烏鴉型斑蝶」為主，過去多年可以由10數隻至逾千隻不等，波幅偏大，反映此類型斑蝶較易受每年的氣候和環境所影響。

游靜賢又指出，調查的4個地點屬傳統的斑蝶越冬地點，但每年香港其他地點亦偶然會發現大量斑蝶群集，其中大欖效野公園邊陲在剛過去的冬天就錄得1,545隻越冬斑蝶，該地對上一次錄得大量越冬斑蝶已是2020年的冬天。她相信，大欖未來有機會成為斑蝶於香港的一個重要越冬地點，期望當局能確立郊野公園邊陲地帶的生態重要性，避免開發相關土地。

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