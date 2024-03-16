藏毒車避警截查撞死女途人　19歲男收留涉誤殺司機被捕 (17:37)

深水埗警區刑事總督察鄭騏鋒表示，警方於涉案私家車內檢獲約30克懷疑霹靂可卡因及約20克懷疑冰毒，巿值約5.2萬元。事件中，66歲女途人重創昏迷，留醫一晚後不治；一名司機右耳受傷，治理後並無大礙。

深水埗警區重案組高級督察楊鐵豪指，警員於現場檢獲一張香港身分證，調查後相信屬於涉案司機，並鎖定在逃人士身份。警方於案發當晚拘捕一名32歲姓潘本地男子，相信他是涉案車主，涉嫌販毒。警員再翻查閉路電視及調查，發現涉案司機逃離現場後，曾到石籬一個公屋單位，懷疑受同黨接應。警方其後到該單位拘捕一名19歲姓鄭本地男子，涉嫌協助罪犯。警方再搜查多個涉案司機有機會藏身的地點，最終於昨晚11時許拘捕一名22歲姓唐本地男子，為涉案司機，涉嫌誤殺及販毒罪。據調查，唐男沒有有效駕駛執照，警方稍後會一併調查及檢控相關交通違法事項。

鄭騏鋒補充，由於事態嚴重，導致一名事主死亡，為反映案件嚴重性，暫時以誤殺拘捕涉案司機，稍後會再向律政司徵詢法律意見。另外，涉案車主已被控一項販毒罪，今早於粉嶺裁判法院提堂，另外兩人目前被扣查，警方不排除有更多涉案人士被捕。據悉姓唐司機及姓鄭男子互相認識，至於車主與二人關係、三人背景、毒品來源及去向仍有待調查。