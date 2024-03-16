國產極地船「雪龍2號」4月8至12日訪港 料3000人可登船參觀 (13:29)

「雪龍2號」訪港籌委會及執委會表示，就該船訪港，將舉辦9項活動，包括3月18日至6月26日於香港科學館舉辦的「極地科研與氣候變化展覽」，4月8日舉辦的迎接「雪龍2」的歡迎儀式及文藝晚會，開放公眾參觀及安排該船的科學家與逾200位學生對談。

身兼香港綠色未來基金總會及香港極地研究中心創辦人的何建宗表示，預計開放參觀期間有3000人登船參觀，每日約有500至1000人到訪，4月9日至11日的開放時間為早上8時半至晚上7時半，4月12日則於早上8時半至中午12時半開放。

他補充指，該船5層未必可以在參觀過程走完，每層會盡量安排不同亮點，與化驗實驗室、船長倉等，參觀者可與每個地方停留約5分鐘，會預先為參觀者分組，每組約20至30人，可參觀約20至30分鐘。

會方指市民可在3月19日早上11時起，在網上平台「uutix」實名登記，截止日期待定，每人最多可有一位同行人士，亦需實名登記。

是次活動亦得到旅發局支持，被問到是否有申請文化藝術盛事基金，籌委會主席馬逢國表示，是次活動主要於環境及生態局合作，未能趕及申請盛事基金，若資金充裕，或再增加更多活動。