黃偉綸料全年訪港旅客可超過5000萬人次 (12:26)

至於「藝術三月」多項活動，黃偉綸今日（16日）在商台《政經星期六》預計可吸引400萬人次訪客，若按經濟顧問推算，每150萬名旅客可帶來GDP千分之一增長，即有30億元經濟收益，同時亦令市民生活更多姿多彩，本港作為國際盛事之都的定位更鮮明。他又指正與業界商討會否配合政府的盛事活動推出套票等相應優惠。

出席同一節目的文化體育及旅遊局常任秘書長黃智祖則指，昨有不少內地旅行團來港觀賞「俠之大者-金庸百年誕辰紀念」展覽，是基於當局提早向業界公布活動以作籌備，他指以往旅行社未必經常組織旅行團看展，他樂見有關發展。

至於當局早前伙拍藝術團隊teamLab於添馬公園及中西區海濱長廊放置彩蛋，兩項活動斥資約5000萬元，早前有立法會議員質疑當局為何不參考其他地區設入場收費。黃偉綸表示，活動旨在與民同樂，認為免費展出屬適當做法。黃智祖稱，考慮收費與否視乎活動功能，舉例免費展出彩蛋目的為提升本港文化藝術氣氛，而需入場收費的國際藝術展覽則屬商務有關活動。

另外，政府計劃5月起每月舉行無人機及煙火匯演，被問到內地亦有類似活動會否削減吸引力，黃偉綸稱維港是本港特色，旅發局正研究匯演的具體位置，亦會隨季節和節慶等加入不同元素，預料活動非常成功。他亦不排除地區可舉行類似活動，舉例某地區有很漂亮的河，或者有地方可容納大量人流，「不會現時閂門，不作考慮」，但不擬全港十八區都舉行，次數亦毋須太頻密。