七一衝擊立會案12人判囚4年半至逾6年 王宗堯囚6年2個月 劉頴匡囚4年半 鄒家成囚5年1個月 (11:36)

2019年七一示威者衝擊立法會大樓，14人被控暴動及「進入或逗留在會議廳範圍」等罪，其中8人早已認罪，餘下6人經審訊後被裁定至少一項罪名成立。案件今日（16日）於區域法院（借用西九龍裁判法院）判刑，就承認及經審訊後被裁定暴動罪成的12名被告，被判囚54個月至82個月，當中藝人王宗堯被判監禁74個月。至於認罪的劉頴匡判囚4年半，鄒家成則囚5年1個月。