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七一衝擊立會案12人判囚4年半至逾6年 王宗堯囚6年2個月 劉頴匡囚4年半 鄒家成囚5年1個月 (11:36)

2019年七一示威者衝擊立法會大樓，14人被控暴動及「進入或逗留在會議廳範圍」等罪，其中8人早已認罪，餘下6人經審訊後被裁定至少一項罪名成立。案件今日（16日）於區域法院（借用西九龍裁判法院）判刑，就承認及經審訊後被裁定暴動罪成的12名被告，被判囚54個月至82個月，當中藝人王宗堯被判監禁74個月。至於認罪的劉頴匡判囚4年半，鄒家成則囚5年1個月。

另外兩名被告就「進入或逗留在會議廳範圍」罪，被判罰款1000至1500元。

七一衝擊立法會案各被告判刑：

羅樂生（案發時19歲，下同）

  • 審訊前承認暴動罪
  • 判刑：監禁59個月7天

何俊諺（21歲）

  • 暴動、「進入或逗留在會議廳範圍」罪名成立
  • 判刑：監禁74個月

畢慧芬（24歲）

  • 審訊前承認暴動、「進入或逗留在會議廳範圍」罪
  • 判刑：監禁59個月7天

孫曉嵐（23歲）

  • 審訊前承認暴動罪
  • 判刑：監禁57個月

潘浩超（31歲）

  • 審訊前承認暴動罪
  • 判刑：監禁63個月

王宗堯（40歲）

  • 暴動罪成；審訊前承認「進入或逗留在會議廳範圍」罪
  • 判刑：監禁74個月

沈鏡樂（23歲）

  • 審訊前承認暴動罪
  • 判刑：監禁55個月15天

劉穎匡（25歲）

  • 審訊前承認暴動罪
  • 判刑：監禁54個月20天

吳志勇（26歲）

  • 暴動罪成；審訊前承認「進入或逗留在會議廳範圍」罪
  • 判刑：監禁80個月

范俊文（28歲）

  • 審訊前承認暴動罪
  • 判刑：監禁61個月15天

鄒家成（22歲）

  • 審訊前承認暴動罪
  • 判刑：監禁61個月15天

林錦均（25歲）

  • 暴動、刑事損壞罪名成立
  • 判刑：監禁82個月

黃家豪（20歲）

  • 「進入或逗留在會議廳範圍」罪名成立
  • 判刑：罰款1500元

馬啟聰（30歲）

  • 「進入或逗留在會議廳範圍」罪名成立
  • 判刑：罰款1000元

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