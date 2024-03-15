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銅鑼灣表行上月遭劫失600萬元名表 警拘6非華裔人士包括推門女子 (22:08)

【22：08更新】上月28日，銅鑼灣富明街一間表行遭3名非華裔分持開山刀及鐵槌的匪徒闖入行劫，劫匪砸毀飾櫃玻璃掠去一批名表，登上門外套上假牌的接應私家車逃去。表行初步損失25隻名表，總值612萬元。警方調查後，至今拘捕6名印尼籍男女，涉嫌行劫及違反逗留條件。其中3人將會被控行劫罪，另外3人將被繼續扣查。目前警方仍在追查案中失物。

港島總區重案組總督察盧嘉晉表示，案發翌日（2月29日），警方已於大圍銅鑼灣山路近沙田北食水配水庫尋獲賊車，並在車內發現一個大錘、3把開山刀、5隻勞工手套、玻璃碎片、表托等。警員根據閉路電視追查一名曾於案發前推門進入表行的女子，相信她是3名劫匪的同黨，透過假扮顧客為3名賊人開門入店。至於落手搜掠手表的黑衣人是一名女子。

盧嘉晉指，警員跟據線索，翻查全港多個位置閉路電視片段，最後鎖定涉案人的逃走路線、身份及住址。警員以行劫罪名於本月2日至14日在新蒲崗、元朗、屯門等共拘捕6名印尼籍人士，包括3男3女，介乎26至35歲。被捕人的角色包括假扮顧客、持刀行劫、搜掠手表、以及擔當支援角色。被捕人當中有4人為逾期居留人士，1人為酷刑聲請人，1人持本港身份證。

行動中，警方撿取被捕人的手提電話、案發時的衣著，稍後會以「行劫」罪名落案起訴3人，另3人繼續扣留調查。盧嘉晉說，今次案件是警方首次發現涉及印尼籍人士參與表行行劫案並擔任劫匪角色。警方將繼續追查案中其他賊人、司機、幕後策劃人士及贓物下落，並呼籲任何人如有消息提供，可致電2860 7834或9886 0043與港島總區重案組第二隊聯絡。

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