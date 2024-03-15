721案︳時任區議員黃偉賢：事前已知「鄉頭」動員　當晚敲衝鋒車求警保護不果 (18:51)

辯方證人黃偉賢擔任區議員30多年，他稱部分元朗鄉事派有黑社會背景，有人在九七回歸前「金盆洗手」，有人現在仍是黑幫頭目。黃稱2019年7月19日收到厦村居民致電，告知鄉事「吹大雞」，料兩日後動員村民驅趕示威者。黃解釋，只有俗稱「鄉頭」的鄉事委員會主席可以「吹大雞」，集結六條鄉的居民。

黃將消息告知警民關係組的鄧姓警長，鄧回覆警方已有部署。黃相信警方「收風多過我」，估計警方胸有成竹，故沒有追問下去。黃透露，他亦向鄉事派背景的區議員查詢，獲告知7月21日「無咩嘢」，年輕人不作挑釁就無事，黃以為鄉事派只想「曬馬」和展示實力。

至7月21日晚上10時，黃稱收到林卓廷來電。林指元朗有人受襲，局勢開始失控，兩人決定一同前往元朗視察。林較早抵達港鐵站，遂自行出發。黃輾轉至翌日凌晨才到達元朗，其間有警員從衝鋒車走下，黃斥「做咩咁遲先嚟」，被警員用盾牌壓在身上。黃提及，曾有白衣人高呼「阿sir我哋支持你，有咩要幫手出聲，我哋過嚟打佢哋」，看似衝向前打他。他走近敲打衝鋒車的車窗，要求警員保護。該衝鋒車轉頭駛走，令他非常憤怒。聆訊下周一（18日）續。