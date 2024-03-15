明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

721案︳時任區議員黃偉賢：事前已知「鄉頭」動員　當晚敲衝鋒車求警保護不果 (18:51)

2019年7月21日元朗襲擊事件，時任立法會議員林卓廷等7人被控暴動，今（15日）於區院續審。林卓廷一方傳召時任民主黨元朗區議員黃偉賢作供，黃稱事發前兩日得悉鄉事「吹大雞」，意指元朗區六條鄉的「鄉頭」會動員人力，警告反修例示威者不要入元朗。黃起初以為鄉事只會「按劇本辦事」，後來發現有人被藤條打到背脊受傷，「自己睇到都幾心悒」。

辯方證人黃偉賢擔任區議員30多年，他稱部分元朗鄉事派有黑社會背景，有人在九七回歸前「金盆洗手」，有人現在仍是黑幫頭目。黃稱2019年7月19日收到厦村居民致電，告知鄉事「吹大雞」，料兩日後動員村民驅趕示威者。黃解釋，只有俗稱「鄉頭」的鄉事委員會主席可以「吹大雞」，集結六條鄉的居民。

黃將消息告知警民關係組的鄧姓警長，鄧回覆警方已有部署。黃相信警方「收風多過我」，估計警方胸有成竹，故沒有追問下去。黃透露，他亦向鄉事派背景的區議員查詢，獲告知7月21日「無咩嘢」，年輕人不作挑釁就無事，黃以為鄉事派只想「曬馬」和展示實力。

至7月21日晚上10時，黃稱收到林卓廷來電。林指元朗有人受襲，局勢開始失控，兩人決定一同前往元朗視察。林較早抵達港鐵站，遂自行出發。黃輾轉至翌日凌晨才到達元朗，其間有警員從衝鋒車走下，黃斥「做咩咁遲先嚟」，被警員用盾牌壓在身上。黃提及，曾有白衣人高呼「阿sir我哋支持你，有咩要幫手出聲，我哋過嚟打佢哋」，看似衝向前打他。他走近敲打衝鋒車的車窗，要求警員保護。該衝鋒車轉頭駛走，令他非常憤怒。聆訊下周一（18日）續。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 721事件 林卓廷

上 / 下一篇新聞