活組織樣本與他人混雜　無患癌59歲女子遭博愛醫院誤切子宮卵巢 (17:54)

博愛醫院行政總監莊義雄表示，涉事的59歲女病人因收經後陰道出血，1月5日到博愛醫院日間婦科中心求醫，醫生為抽取其子宮及周邊做化驗，同日送到醫院病理部化驗；至1月18日婦科中心收到病理報告，稱發現病人有子宮內膜癌症，故通知病人並商討治療方案，為她安排手術。病人於2月26在屯門醫院安排手術，術後按程序化驗抽取的組織，但未能發現有癌細胞，醫生向部門主管報告後，再有主管調查，包括分子化驗測試等，證實樣本報告有問題。

屯門醫院及博愛醫院病理學部部門主管麥兆銘補充指，發現病人術後樣本無癌細胞後，已覆檢1月5日的採樣顯微鏡分析，懷疑受到其他樣本混雜，及後檢視當日的閉路電視紀錄，並將樣本作DNA分析。他說，涉案病人當日採樣後，半小時後再有另一名患癌的70多歲病人同於日間中心採樣，同日同被送到化驗室化驗，按基因報告結果，相信涉案病人的化驗樣本被另一名病人的樣本混雜，令報告出現嚴重偏差。

麥兆銘又稱，從兩組閉路電視看到樣本混雜可能性，但由於僅拍攝到職員拿取樣本瓶至膠盒等過程，未能看到全部工序，仍有待進一步調查，現階段只確定過程不涉打爛樣本瓶。被問到手術前為何沒有再檢查確認病人是否患癌，梁浩基就指病理部確診最為精準，屬「黃金標準」，一般情况下醫生不會再作重複檢查，因抽取病人組織具風險，亦會因需時較長而延誤診治。他表示，臨牀病理報告是在顯微鏡下分析病人組織，其他如子宮鏡及造影等檢查均屬輔助性質，不能完全取代，加上病人本身停經出血亦具癌症風險因素。

屯門醫院及博愛醫院婦產科部門主管梁浩基表示，涉案病人當日的手術順利，3月1日已出院，院方今日與病人及其家屬會面詳細解釋情况，並安排超聲波測試，結果正常，日後會為她安排專科覆診，以作適當治療。