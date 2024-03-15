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有市民申司法覆核指電話卡實名制無助阻止電話騙案　高院駁回指無合理基礎干預 (17:12)

電話卡實名登記制度實施後，有巿民早前入稟高等法院提出司法覆核，指相關規例無助阻止電話騙案，更妨礙巿民以匿名身分舉報。高院早前開庭審理，今(15日)頒下判辭，並以申請人沒有提出合理理據及勝算，加上申請延誤，駁回其司法覆核許可的申請。

申請人是張煥堯，建議答辯人為商務及經濟發展局、通訊事務管理局及保安局。法官高浩文在判辭引述其覆核理據稱，申請人認為電訊(登記用戶識別卡)規例》的內容存在偏頗，並認為阻礙了巿民舉報罪行，舉報者有可能擔心身份被公開，令他們不願報案或指證，而且嚴重罪行發生與電話實名制沒有直接關係，不能有效防止罪行；在公眾利益上，需在防止偵查罪行及個人私隱上取得平衡，但當局卻在此方面失衡。

不過高官在判辭直指，申請人沒有提出合理理據及勝算。判辭指出，申請人同意實名制未必能預防罪案，但至少也能協偵查罪惡並起了阻嚇作用。即使有部份人會因為個人因素，在實名制下極不願意舉報或者求助，但在規例訂定上，已平衡了相關益處。

判辭續指，法例制訂屬行政或立法機關的職責，無合理基礎要法庭作出干預。而且司法覆核並非用作法例的起草或再草擬，即使有建議修訂規則可助改善情况，或改變現行權衡，但對法庭來說，亦非合理可爭辯的理據。加上申請人在規例生效近一年後，才提出司法覆核，存有延誤，法官最終駁回司法覆核申請。

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