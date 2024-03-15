23條立法｜美國4名參眾議員聯署促制裁　鄧炳強斥「騙徒手法」旨在恫嚇 (17:09)

鄧炳強批評，美國的反華政客提出制裁，旨在恫嚇在港美國公民和商人，形容屬「騙徒手法」，稱「呃唔到香港人」，重申23條立法可保障本港安全，諮詢期內98%意見書均支持立法。他又指，認識不少在港生活的美國人，指他們均相信23條立法後只會更有保障，並指他們認為在港生活比美國的生活更安全。

聯署者包括CECC主席、共和黨眾議員史密斯和CECC共同主席、民主黨參議員默克利、來自美國眾議院「中共問題特設委員會」的民主黨參議員克里希納莫提和共和黨參議員加拉格爾。4人促請美國政府待本港為23條立法後，提升對港的旅遊警示，向美國公民「交代風險」，又指美國自2020年後，未再制裁香港官員，認為美方應考慮制裁在損害本港法治和基本權利中，擔任重要角色的官員，並考慮取消香港駐美三個經貿辦的外交特權和豁免，以阻止「跨國打壓」。