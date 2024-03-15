明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

23條立法｜美國4名參眾議員聯署促制裁　鄧炳強斥「騙徒手法」旨在恫嚇 (17:09)

美國參眾兩院4名議員議員，包括美國國會暨行政當局中國委員會（CECC）主席及共同主席，去信美國國務卿布林肯，指本港將為《基本法》23條立法，認為將會進一步削弱本港法治及基本自由，亦損害美國在港利益，呼籲布林肯採取措施，制裁損害香港民主的官員，並提醒美國商人及公民在港面對的風險。保安局長鄧炳強批評，有關做法如同恫嚇在港美國公民及美國商人，形容屬「騙徒手法」。

鄧炳強批評，美國的反華政客提出制裁，旨在恫嚇在港美國公民和商人，形容屬「騙徒手法」，稱「呃唔到香港人」，重申23條立法可保障本港安全，諮詢期內98%意見書均支持立法。他又指，認識不少在港生活的美國人，指他們均相信23條立法後只會更有保障，並指他們認為在港生活比美國的生活更安全。

聯署者包括CECC主席、共和黨眾議員史密斯和CECC共同主席、民主黨參議員默克利、來自美國眾議院「中共問題特設委員會」的民主黨參議員克里希納莫提和共和黨參議員加拉格爾。4人促請美國政府待本港為23條立法後，提升對港的旅遊警示，向美國公民「交代風險」，又指美國自2020年後，未再制裁香港官員，認為美方應考慮制裁在損害本港法治和基本權利中，擔任重要角色的官員，並考慮取消香港駐美三個經貿辦的外交特權和豁免，以阻止「跨國打壓」。

相關字詞﹕編輯推介 23條立法

上 / 下一篇新聞